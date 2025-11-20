Se inició segunda convocatoria para el Servicio de Transformación Integral de Petro-Perú. Foto: GEC.
Se inició segunda convocatoria para el Servicio de Transformación Integral de Petro-Perú. Foto: GEC.
Redacción EC
Redacción EC

informó que, como parte de su compromiso con las medidas dispuestas de reestructuración, ha procedido con la segunda convocatoria del Proceso por Competencia Internacional N°PCI-002-2025-OFP para la adjudicación del Servicio de Transformación Integral.

La petrolera estatal indicó que el proceso cumple con determinar los requerimientos técnicos mínimos del artículo 7 del Decreto de Urgencia N°013-2024, que son la experiencia en operaciones de estructuración y reestructuración de deuda y negociación con acreedores de empresas del sector hidrocarburos y/o energía.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos

También se exige contar con experiencia en diseño e implementación de procesos de reestructuración, reorganización o transformación operativa de empresas del sector hidrocarburos y/o energía; experiencia en diseño e implementación de procesos de reestructuración, reorganización o transformación de la gestión y gobernanza de empresas y/o entidades estatales; así como la experiencia en diseño e implementación de procesos de reestructuración, reorganización o transformación operativa en entidades/instituciones públicas o empresas con participación estatal.

Finalmente, Petro-Perú reafirmó su compromiso con la transparencia, la integridad y la rigurosidad técnica en todos sus procesos de contratación, según lo dispuesto con el marco normativo.

Cabe recordar que, tras un año de disposición del proceso de transformación integral de Petro-Perú, la convocatoria internacional de la petrolera estatal para contratar servicios de soporte técnico fue declarada nula debido a que la oferta económica del Consorcio Arthur D. Little – DLA Piper, de US$ 13,6 millones, superó en 17% el monto referencial establecido.

Actualmente, Petro-Perú enfrenta una deuda que supera los US$ 6.000 millones, derivada principalmente de los costos de la modernización de la Refinería de Talara. En septiembre, el Gobierno otorgó un respaldo financiero por medio del Banco de la Nación, a través de una emisión de bonos por US$ 287 millones, con el fin de garantizar el abastecimiento de combustibles en el país.

Trump anuncia decisión de plataforma china

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC