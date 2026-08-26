En el marco de la presentación, los gerentes de la empresa expusieron los principales resultados operativos y financieros del período, así como los avances relacionados con el proceso de reorganización integral de Petro- Perú. Foto: GEC.
En el marco de la presentación, los gerentes de la empresa expusieron los principales resultados operativos y financieros del período, así como los avances relacionados con el proceso de reorganización integral de Petro- Perú. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Petro-Perú realizó hoy su Conference Call de resultados correspondientes al segundo trimestre 2026, encuentro que reunió a inversionistas, acreedores, entidades financieras, analistas y otros actores del mercado interesados en la evolución de la empresa.

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