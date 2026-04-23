Por Juan Saldarriaga

La reorganización patrimonial de Petro-Perú se tambalea, no solo por la demora en su ejecución sino por la aparente escasa disposición de la empresa a cumplir con dicho mandato. Esto, a pesar de que el Gobierno de José Balcázar ha ratificado que no derogará el decreto de urgencia dispuesto para tal fin (DU 010-2025).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.