“Se hablaba mucho de que se iba a suspender el decreto de urgencia, pero no”, aseguró el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, a inicios de abril.

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La intención de la petrolera estatal, actualmente presidida por Roger Arévalo, parecería ser, sin embargo, la contraria.

Así se desprende de las movidas efectuadas por la gerencia general (a cargo de Gustavo Villa) en tres áreas clave para el proceso de reorganización. Hablamos de las gerencias de recursos humanos, legal y de administración, cuyos responsables venían “trabajando estrechamente con ProInversión y el MEF en la ejecución del DU 010-2025”, relataron fuentes del sector.

Todos ellos, indicaron las fuentes consultadas, fueron “enviados de vacaciones forzadas” la semana pasada.

Sus cargos, según se desprende de una circular a la que este Diario tuvo acceso, vienen siendo ocupados por funcionarios de mando medio bajo la figura de encargatura temporal.

Circular de Petro-Perú con los cambios gerenciales dispuestos la semana pasada.

Así, se sabe que Néstor Coronado, abogado de la jefatura de asesoría y contratos, ha asumido el puesto de gerente legal, mientras que Luis Del Águila, coordinador de recursos humanos del Oleoducto, se ha hecho cargo de la gerencia de recursos humanos.

Del mismo modo, se conoce que Luis Miguel Díaz Agarini, jefe de control administrativo y riesgos en Talara, viene ocupando la gerencia corporativa de administración.

Trascendió, asimismo, que la gerencia general buscaría despedir de la empresa en los próximos días a Cristina Fung, exgerente general, y a Rita López, también exgerente general, quien “se comió a inicios de año la pelea de la reorganización de Petro-Perú”, subrayó una de las fuentes consultadas.

A decir de estas, las movidas tendrían como objetivo apartar a funcionarios incómodos debido a su trabajo comprometido con la reorganización de la petrolera estatal.

“ProInversión sigue con su plan de reorganización, pero si no tiene en el otro lado (Petro-Perú) a nadie que lo ejecute, no llegará a ninguna parte”, dijeron.

Los movimientos administrativos en la estatal causan alarma por cuanto se advierte que los tres nuevos gerentes formarían parte del círculo de confianza de Óscar Vera, exgerente general de Petro-Perú.

El Gobierno ha prometido un nuevo rescate de US$2.500 millones para Petro-Perú. ¿Se dará a cambio de nada?

Es más, se especula que este funcionario estaría siendo designado, próximamente, como asesor de la presidencia de la empresa.

“Esto significa que Óscar Vera está controlando Petro-Perú nuevamente y que su objetivo sería disponer del rescate prometido por el Gobierno (US$2.500 millones) para hacer más de lo mismo, es decir, botar el dinero como ha ocurrido en anteriores rescates sin hacer el menor esfuerzo por reorganizar la empresa”, manifestó otra de las fuentes consultadas.

Al respecto, Carlos Paredes, expresidente de la estatal, manifestó que es muy preocupante ver que “los responsables del actual desastre financiero de Petro-Perú” están regresando a puestos claves en la empresa y buscando despedir, contra viento y marea, a aquellas funcionarias (Fung y López) que “estaban contribuyendo a implementar la reestructuración”.

“Petro-Perú requiere de un nuevo apoyo financiero para poder sobrevivir y ejecutar el necesario plan de reestructuración patrimonial contemplado en el DU 010-2025. Si el referido Plan no se va a ejecutar no tiene sentido alguno darle más de nuestros recursos a la petrolera estatal”, indicó.

Este Diario se comunicó con Petro-Perú para recabar su versión sobre estos hechos, pero no obtuvimos respuesta.