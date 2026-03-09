Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La petrolera estatal pidió a la ciudadanía a realizar un consumo responsable, en línea con las recomendaciones de las autoridades ante la actual coyuntura del sistema energético. Foto: GEC.
/ Julio Reaño
Por Redacción EC

Ante la situación generada por la suspensión del transporte de gas natural por el gaseoducto de Camisea y el conflicto bélico en Medio Oriente, Petro-Perú informó que viene desplegando sus mayores esfuerzos para continuar despachando GLP, gasolinas y diésel a sus clientes desde sus plantas de ventas.

