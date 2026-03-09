Ante la situación generada por la suspensión del transporte de gas natural por el gaseoducto de Camisea y el conflicto bélico en Medio Oriente, Petro-Perú informó que viene desplegando sus mayores esfuerzos para continuar despachando GLP, gasolinas y diésel a sus clientes desde sus plantas de ventas.

“A la fecha, las plantas de ventas vienen atendiendo la alta demanda de gasolina premium, asegurando el suministro de este combustible”, indicó Petro-Perú.

En los últimos días se ha observado un incremento en los precios y demanda de combustibles como GLP, gasolinas y diésel, a consecuencia de la menor disponibilidad de Gas Natural Vehicular (GNV), lo que ha generado una mayor afluencia de cisternas en las plantas de ventas de Petro-Perú.

De igual forma, precisaron que viene abasteciendo de diésel a una generadora eléctrica (reserva fría), soportando el suministro de combustible al sistema interconectado del país.

Por otro lado, Petro-Perú recordó que su participación en el mercado de hidrocarburos se da a través de la refinación y distribución de combustibles a sus clientes a través de plantas de ventas a nivel nacional.

En esa misma línea, mediante un comunicado, indicaron que no cuenta con grifos propios para la venta directa al público, por lo que cuenta con operadores de estaciones de servicio afiliadas. Finalmente, pidieron a la ciudadanía a realizar un consumo responsable, en línea con las recomendaciones de las autoridades ante la actual coyuntura del sistema energético.