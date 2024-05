En ese escenario, el directorio de Petro-Perú solicitó el pasado lunes al Ejecutivo la implementación de una ‘gestión privada’ en la empresa como alternativa a un nuevo rescate financiero. ¿En qué consiste esta propuesta? Responde Oliver Stark, vicepresidente a cargo de la empresa estatal.

— El directorio ha planteado una gestión privada para Petro-Perú ¿Esto significa privatizar la empresa?

No. Ha habido mucha confusión por esa palabra. Causa mucho escozor la expresión privatización, pero no, no nos referimos a privatizar sino a tener una gestión de tipo privado (autonomía) , respetando eso de que somos una ’empresa pública de derecho privado’. Eso no se está aplicando.

— ¿Se trata, entonces, de reforzar dicho concepto?

Se trata de aplicar esa figura, como bien lo ha explicado El Comercio en su portada del martes.

— ¿Qué es lo que están proponiendo específicamente? ¿Puede explicarnos qué es lo que quieren lograr con esta propuesta?

La consulta a la Junta General de Accionistas (JGA) es si vamos a seguir como estamos, con la interferencia política que siempre ha habido en la gestión de Petro-Perú, o si nos decidimos por una gestión privada. Ese es un pedido que hemos hecho expresamente a la JGA. Y dentro de este pedido hay varias opciones.

— ¿Qué opciones?

Una es la privatización total de Petro-Perú, que es algo que muchos no quieren, incluido yo. Otro es implementar un Project Management Office (PMO), como el empleado en la exitosísima gestión de los Juegos Panamericanos, o también un contrato de asesoría para la restructuración de Petro-Perú. Hay varias empresas privadas que ofrecen sus servicios para eso.

El directorio de Petro-Perú propone implementar un Project Management Office (PMO) para la gerencia de Petro-Perú a la manera del esquema empleado en los Juegos Panamericanos de Lima. Es decir, contratar a un administrador privado. (Foto: Legado)

— ¿Existen empresas interesadas en restructurar a Petro-Perú?

En particular hemos recibido la visita de una o dos. Una de ellas es la empresa que restructuró todo el problema de la deuda de Puerto Rico. Eso fue restructurado por esta empresa que nos ha visitado. Ese espectro de opciones está abierto a la discusión.

— Si entiendo bien, optarían por una restructuración, por abrir la empresa al capital privado o por contratar un administrador para que se encargue de la gerencia.

Tal cual.

— ¿Esas son las tres alternativas?

Por ahora tenemos tres identificadas. Y, claro, hay que discutir el tema con la JGA.

— ¿Todavía no está decidido?

Correcto. No se ha definido. Y a la Presidencia de la República también le hemos planteado el tema.

— ¿Y cuando se definiría todo esto?

Eso es lo que estoy esperando. Yo por mí necesito que sea muy pronto, muy pronto. Hablo de mayo.

"La situación de Petro-Perú es muy grave, muy grave. Estamos en quiebra técnica y eso hay que reiterarlo aunque a nadie le guste escucharlo"

— ¿Eso por qué razón?

Por la situación de la empresa. La situación de Petro-Perú es muy grave, muy grave. Estamos en quiebra técnica. Eso hay que reiterarlo aunque a nadie le guste escucharlo. Tenemos ratios de liquidez e insolvencia insostenibles. Y eso va a seguir empeorando nuestra calificación ante los organismos evaluadores de rating. Y eso va a seguir subiéndonos la tasa de interés, y va a seguir siendo una bola de nieve.

La nueva refinería de Talara opera actualmente al 76% de su capacidad debido al desperfecto de la planta de flexicoking, la más rentable del complejo. Hasta hace unos días no contaba con planta eléctrica. (Foto: Difusión)

— Han proyectado que la empresa anotará pérdidas de US$716 millones en el 2024. ¿Eso es más que en el 2023?

Mayor que el año pasado no, pero es fuerte. Es mayor que lo que se había proyectado para el 2024. La proyección inicial era una pérdida de entre US$200 millones y US$30 millones. Y esto ocurre por un problema operativo que también es de público conocimiento. Hablo de la unidad de flexicoking (FCK) de la refinería de Talara, que se malogró justo el día que entramos a este directorio de urgencia. Entonces, el flujo de caja que se había hecho en base a una producción al 100% de la refinería no se va a dar.

— ¿El peritaje para saber por qué se malogró la unidad de FCK se encuentra en curso?

Está en plena investigación. Queremos saber técnicamente qué pasó. Acabamos de tener una reunión con el estudio legal que se va a ocupar de este caso, pero no podemos decir más. Es muy posible que haya habido un efecto exógeno por la caída del sistema eléctrico interconectado. Eso hay que investigarlo.

— Se sabe que la planta de FCK se malogró por un corte de energía ocurrido en marzo, pero la unidad de FCK ya venía fallando desde febrero. ¿Es así?

Sí. Ambas versiones son ciertas. Acá hay una especie de tormenta perfecta. Se juntó eso con la falla en la unidad auxiliar (de cogeneración) que abastece de energía a la refinería, y además sucedió el tema de la caída del sistema eléctrico de Talara. Eso, más algunos problemas que hemos encontrado en el mismo equipo de FCK.

— De todo eso se infiere que había unidades que no estaban operativas. Eso quiere decir que la refinería de Talara nunca estuvo lista al 100%.

Correcto. Por eso es que hemos salido a decir que no hay nada 100% operativo en la refinería de Talara. Estimamos que a junio podríamos, quizás, estar al 100%. Con el condicional puesto.

— ¿Mientras tanto pedirán un nuevo rescate?

La situación está ahora bajo control, pero hay un sentido de urgencia que queremos transmitir a la Junta de Acreedores, integrada por el Minem y el MEF. No queremos estar en el plan de siempre, de que cuando estamos al borde de caer por el barranco, tenemos que ir a buscar que nos tiren un salvavidas. Queremos prever escenarios. Y, en ese sentido, lo que pretende el comunicado es dar la voz de alerta. Ahora. Esta semana. Yo espero una respuesta de mi JGA esta semana.

— ¿Ha hablado sobre esto con los titulares del Minem y el MEF?

Las últimas dos semanas he estado tres días de cada semana, varias horas al día, conversando con los dos. Y con las viceministras respectivas también. Para todos ellos está claro el problema. Por eso espero una pronta respuesta.

El directorio de Petro-Perú se encuentra trabajando para que la estatal regrese al seno del Fonafe.

RECORTES LABORALES Y FONAFE

— ¿Qué pasó con el plan de de retiros voluntarios que plantearon en febrero pasado? ¿Lo van a implementar?

Sí. Para acortar plazos hemos usado la base del estudio de Arthur D. Little, en cuanto al programa de desvinculación voluntaria. Justo ahora el directorio ha aprobado la primera parte. Es un paquete de incentivos muy favorable, voluntario totalmente, que va a tocar básicamente a personal con edad alta que quiera retirarse con un paquete económico para emprender un negocio.

— ¿Para cuántas personas aplicaría?

272 personas, y más si hubiera mayor interés.

"Hay una serie de activos que suman cantidades importantes de dinero. Se pensó usarlos como colateral para mayores créditos, pero varios de ellos ya están siendo usados (como garantía) para los rescates que nos ha dado el Estado"

— ¿Habrá otros recortes laborales?

No está previsto ahora, pero estamos trabajando en una restructuración del organigrama, y dentro de eso pueden haber sobrantes que tendrán que tratarse de manera especial. La idea es buscar un número óptimo de acuerdo al tamaño de la refinería.

— ¿Venderán edificios, como la sede de Corpac en la cual estamos conversando?

Sí. Hay una serie de activos que suman cantidades importantes de dinero. Se pensó usarlos como colateral para mayores créditos, pero varios de ellos ya están siendo usados (como garantía) para los rescates que nos ha dado el Estado. Entonces, hay que hacer una nueva selección.

— ¿Petro-Perú volverá al Fonafe?

Cien por ciento. Estoy empujando porque sea así.

— ¿Ese proceso será encaminado este año?

Está encaminado ya, porque el Fonafe tiene encargos puntuales, como nombrar al nuevo directorio que nos va a reemplazar en diciembre de 2024.

Petro-Perú y Perú-Petro aprobó un plan de retiro voluntario para 272 trabajadores, el cual podría ser ampliado si despierta interés. (Foto: Petro-Perú)

— ¿Petro-Perú retornaría al Fonafe en el 2025?

No sé fechas, pero sí espero que sea pronto.

— ¿Qué espera conseguir el directorio al término de su gestión?

Un futuro estable para Petro-Perú, no sujeto a vaivenes políticos ni externalidades. Queremos que Petro-Perú actué como una empresa privada, pero sin que sea privatizada.

— Para tenerlo más claro, ¿buscan una gestión privada en la cabeza de la organización y en las gerencias?

Sí. Tenemos las famosas empresas públicas de derecho privado, como es el caso de Petro-Perú, pero que tiene un directorio que no es estable y que rota mucho. Entonces, creo que por allí está la solución: cómo le damos a esta estructura de las empresas públicas una gestión privada, y eso arranca con la JGA. Que tenga realmente interés, que se involucre, que nos pongan metas, que estén pendientes de las ‘acciones’ de Petro-Perú.

— ¿Un blindaje de Petro-Perú, se podría decir?

Sí, claro. No solo de Petro-Perú, sino de las empresas estatales en el ámbito de Fonafe.

— ¿Petro-Perú seguirá siendo, entonces, una empresa pública, pero tendrá un derecho privado más acentuado?

Eso es lo que queremos nosotros.

— Finalmente, ¿cuándo se elegirá al nuevo presidente de Petro-Perú? ¿Usted asumirá el encargo de forma permanente?

Yo, personalmente, creo que Carlos Linares debe volver. Era el mejor presidente que pudo tener la empresa, pero por una ridícula decisión de la Contraloría fue inhabilitado. Si no fuera el caso, el MEF tiene que elegir un nuevo miembro para el directorio, el cual debería encargarse de la presidencia.