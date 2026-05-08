La esperanza que el sector petrolero había depositado en Edmundo Lizarzaburu como el nuevo timonel que guiaría a Petro-Perú por las aguas del buen gobierno corporativo se estaría diluyendo rápidamente.

Y es que el profesor de Esan y experto en compliance aprobó en su primera sesión de directorio celebrada ayer, una serie de cambios gerenciales que devuelven a Petro-Perú a su status quo anterior al proceso de reorganización iniciado en enero, señalaron fuentes del sector.

Así, volverían a sus puestos muchos gerentes de áreas estratégicas que fueron removidos por la exgerente general Rita López en el marco de la implementación del DU 010-2025, que dispone la reorganización de Petro-Perú y el diseño de una nueva estructura organizacional.

Dicha estructura – que empezó a funcionar en febrero – sería desmontada ahora con el regreso de los gerentes removidos en su momento por López.

Esto, como “parte de una maniobra" que estaría dirigida a “derogar el Decreto de Urgencia, ocultar información clave y estorbar la auditoría forense de la refinería de Talara que tanto temen”, señalaron las fuentes consultadas.

Vale puntualizar que Roger Arévalo, presidente de Petro-Perú hasta el pasado 3 de mayo, fue cesado de su cargo días después de comprometerse en el Congreso de la República a sacar adelante dicha auditoría forense.

Circular que oficializa los nuevos cambios en Petro-Perú.

LOS CAMBIOS

Las movidas aprobadas por el directorio de Petro-Perú ayer son las siguientes: Arturo Alexander Rodríguez Paredes, nuevo gerente (e) corporativo de operaciones; Ernesto Gamarra Malpartida, gerente (e) de distribución; Carlo Javier Prado Lazo, gerente (e) de comercialización y trading de hidrocarburos; Fidel Murrugarra Pelaez, gerente (e) corporativo de planeamiento; y Elder Eloy Ruiz Díaz, gerente (e) corporativo comercial y cadena de suministro.

Con ellos también fueron nombrados: Andrés Jesús Galiano Fuentes, gerente (e) de operaciones Conchán; Moisés Carrasco Bustamante, gerente (e) de planeamiento operacional; Steeck Hoffman Panduro, gerente (e) de operaciones selva; y Gustavo Alonso Galván Pareja, secretario general (e).

“Llama mucho la atención que un profesional como Lizarzaburu, que enseña en Esan y es experto en compliance, se preste a este tipo de presiones que atentan contra el buen gobierno corporativo”, manifestó una de las fuentes consultadas.

Lizarzaburu es el cuarto presidente que tiene la petrolera estatal en el transcurso de los últimos tres meses. Los otros fueron: Elba Rojas Álvarez de Mares, Edgar Zamalloa Gallegos y Roger Arévalo.

Cabe señalar que ProInversión alertó días atrás que las recientes movidas gerenciales en Petro-Perú representan un riesgo crítico para su reorganización patrimonial.

Hasta ese momento, la petrolera había realizado tres cambios en las areas de Recursos Humanos, Legal y de Administración. Estas se complementan ahora con las de Planeamiento, Operaciones, Comercial y Cadena de Suministro, así como con Cumplimiento (Compliance).