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La tan mentada reorganización de Petro-Perú vuelve a fojas cero. (Foto: Andina)
La tan mentada reorganización de Petro-Perú vuelve a fojas cero. (Foto: Andina)
Por Juan Saldarriaga

La esperanza que el sector petrolero había depositado en Edmundo Lizarzaburu como el nuevo timonel que guiaría a Petro-Perú por las aguas del buen gobierno corporativo se estaría diluyendo rápidamente.

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