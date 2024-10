La industria petrolera languidece en la selva peruana, y una muestra de ello son las noticias procedentes del lote 192 (Loreto), proyecto que debía iniciar operaciones en este trimestre, pero que diferirá su desarrollo debido a los apuros financieros que viene experimentando su operador, Altamesa Energy.

En efecto, Día1 supo que la petrolera canadiense se ha quedado sin fondos para pagar a las empresas contratistas que trabajan en la reactivación del lote, incluyendo a las empresas comunales, a la que adeuda cuatro meses de paga.

Se trata de una problemática que viene provocando el abandono de gran parte de la fuerza laboral del proyecto, compuesta por cerca de 510 personas.

Así lo dio a conocer la Oficina General de Gestión Social (OGGS) del Ministerio de Energía y Minas (Minem) en un documento interno al que Día1 tuvo acceso.

Dicho documento señala que “Altamesa no cuenta con solvencia económica” y que sus directivos “no tienen respuestas económicas para sus propios trabajadores”.

En ese sentido, la OGGS exhortó a Perú-Petro y a los altos directivos de Altamesa a reunirse “con carácter de urgencia” para que resuelvan el caso.

Petro-Perú es socio de Altamesa en el desarrollo del lote 192, un proyecto que experimenta muchas complicaciones. (Foto: Petro-Perú)

De hecho, trascendió que los principales ejecutivos de la petrolera canadiense se reunieron días atrás con el presidente de Perú-Petro, José Mantilla, para informarle que estaban en busca de financiamiento para pagar a su fuerza laboral.

La situación económica de la petrolera arroja, sin embargo, sombras sobre su capacidad para continuar con el desarrollo del lote. Hablamos de un problema que podría arrastrar también a Petro-Perú, en tanto responsable solidario de Altamesa por su asociación con esta (la peruana tiene el 31% del proyecto y la canadiense el 69%).

Queda claro, sin embargo, que la estatal no está en condiciones de respaldar económicamente a Altamesa porque experimenta su propio calvario.

DESCARGO DE ALTAMESA

Este Diario se comunicó con la petrolera canadiense para que nos ofrezca su versión sobre el tema. Al respecto, esta nos indicó que “está colaborando con su principal financista y con las entidades gubernamentales pertinentes para facilitar la incorporación de inversiones adicionales en el menor plazo posible”.

Detalló que el factor que jugó en contra del proyecto fue la demora en la firma del contrato de licencia, la cual se alargó desde agosto de 2021 hasta marzo de 2024, lapso en el cual el lote no solo estuvo paralizado, sino que fue saqueado y vandalizado por terceros.

Por lo tanto, explicó que “se requiere ahora una inversión significativamente mayor para que el activo vuelva a producir, comparado con lo que se había estimado tres años antes de su incorporación a la licencia en 2021″.

La Contraloría de la República detectó el robo y deterioro de equipos vitales en el lote 192 debido a falta de vigilancia desde el año 2021, cuando Frontera Energy devolvió el campo petrolero al Estado y Perú-Petro asumió su cuidado. (Foto: Andina)

Cabe señalar que Altamesa fue seleccionada en un proceso de licitación convocado por Petro-Perú y administrado por el Bank of America. De resultas de eso proceso se firmó un precontrato en agosto de 2021, durante la administración de Carlos Paredes.

Previamente, la petrolera había sido descalificada por Perú-Petro para operar el lote 8 (Loreto). Sin embargo, logró obtener su calificación para operar el lote 192 tras acreditar que tenía el respaldo técnico de Schlumberger, empresa de servicios petroleros de orden global.

¿Y SCHLUMBERGER?

Se sabe ahora que Schlumberger no sólo no está ayudando a financiar el proyecto, sino que no está interviniendo en él porque Altamesa no tiene dinero para pagarle. El financista de la canadiense habría sido, hasta hace poco, el banco BTG Pactual.

Fernando de La Torre, exgerente de finanzas de Petro-Perú, quien advirtió en su momento sobre el riesgo de incorporar a Altamesa como socio de Petro-Perú, estima que la petrolera debe a sus contratistas cerca de US$60 millones.

“Cuando estuve Petro-Perú advertí que Altamesa es un cascarón de empresa porque desde su fundación, hace más de 10 años, jamás operó medio pozo, ni siquiera de agua en ninguna parte del mundo”, señaló a este Diario.

La petrolera celebró una reunión con las empresas comunales el pasado 19 de octubre, en donde se comprometió a pagarles a partir de diciembre, “en función del flujo de caja” que empezará a recibir.

¿De dónde? La petrolera aseguró a este Diario que está “plenamente comprometida con restaurar el Lote 192 a una condición operativa, segura y productiva, en beneficio de todas las partes interesadas”, incluidas las comunidades locales, las empresas contratistas, su socio Petroperú y el Estado peruano.