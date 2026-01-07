Petroleras del norte insisten en pedir reunión urgente con José Jerí por creciente deuda de Petro-Perú, ¿qué está en riesgo?

Las petroleras del noroeste peruano reiteraron ante el presidente de la República, José Jerí, su solicitud de “sostener una reunión a la brevedad posible” con el fin de exponerle la magnitud del impacto negativo ocasionado por el impago de la deuda acumulada de Petro-Perú, la cual supera los US$120 millones.

Se trata, dijeron, de una problemática que tiene la capacidad de “arrastrar a toda la cadena petrolera” de Piura y Tumbes, poniendo en riesgo el abastecimiento de combustibles a nivel nacional, según misiva a la que este Diario tuvo acceso.

Cabe indicar que las petroleras del noroeste son responsables del 50% de la producción nacional de crudo y el 30% de la carga (’input’) de la nueva Refinería de Talara, a la que venden toda su producción.

De hecho, las empresas firmantes manifestaron al presidente Jerí que, “habiendo pasado más de un mes desde su anterior carta” (2 de diciembre), se han reunido varias veces con Petro-Perú, el Minem y el MEF, y que, en ese lapso, han seguido suministrando crudo a la refinería sin que la petrolera del Estado haya cancelado su deuda.

Las petroleras de Talara reiteran su solicitud para reunirse con el presidente José Jerí.

Solicitan un cronograma para el pago de la deuda de Petro-Perú.

Son seis las empresas firmantes.

Como consecuencia, indicaron, se ha “producido la ruptura de la cadena de pagos”, de tal manera que ya no pueden mantener sus compromisos frente a sus proveedores locales, “en su mayoría, pequeñas empresas vinculadas a las comunidades de las zonas de influencia”.

Esto, explicaron, afecta a más de 15 mil trabajadores y a sus familias, y pone en riesgo no solo sus inversiones en exploración y explotación de hidrocarburos, sino también “el pago de las regalías y, por tanto, la vigencia de los contratos petroleros”.

Las petroleras de Piura venden toda su producción de crudo a la refinería de Talara. Petro-Perú es su único cliente. (Fuente: Andina)

En tal sentido, solicitaron al presidente Jerí que evalué la implementación “inmediata y urgente” de cuatro medidas: la amortización total de la deuda vencida, el aseguramiento de flujos para la deuda por vencer, la suspensión del pago de regalías e inversiones previstas en sus contratos y el acceso a la infraestructura de Petro-Perú para almacenar crudo y venderlo a terceros.

“Confiamos plenamente en que su despacho podrá atender esta problemática con la urgencia que requiere”, señalaron las seis empresas firmantes: OIG (lote X), Unna (lotes II, IV y V), Olympic (lotes VII y XII), Petromont (lotes II, XV y XX), GTG (lote V) y Panda Energy (lote I).