Roger Arévalo, presidente de Petro-Perú, advirtió que, de no recibir la petrolera estatal US$2.000 millones en los próximos días, el país corre riesgo de verse más afectado por la crisis energética global.

“No será con aporte del tesoro, sino con financiamiento del privado. No lo paga el Estado, lo paga la misma operación de Petro-Perú que es rentable por sí misma”, señaló Arévalo a la prensa luego de su salida de la Comisión de Presupuesto del Congreso.

Detalló que se necesitan los US$2.000 millones “para ayer”, caso contrario “en los primeros días de mayo nos paramos todos”.

“Perú no toma en serio la crisis energética en el mundo. Si no tomamos medidas de emergencia, nos quedamos sin combustible. La Refinería de Iquitos está parada por falta de combustible. La Nueva Refinería de Talara y la Refinería de Conchán están por parar”, agregó.

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Por último, el titular de Petro-Perú se mostró confiado en que el Ejecutivo apruebe el pedido y emita el decreto de urgencia para lograr contar con los recursos que permitirán abastecer petróleo al país.