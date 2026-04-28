Resumen

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El pedido se da en medio de la tensión geopolítica en el estrecho de Ormuz (Irán), punto clave global para el suministro de crudo. Foto: Andina.
El pedido se da en medio de la tensión geopolítica en el estrecho de Ormuz (Irán), punto clave global para el suministro de crudo. Foto: Andina.
Por Redacción EC

Roger Arévalo, presidente de Petro-Perú, advirtió que, de no recibir la petrolera estatal US$2.000 millones en los próximos días, el país corre riesgo de verse más afectado por la crisis energética global.

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