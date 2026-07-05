El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petro-Perú (STAPP) expresó preocupación por la información difundida por este Diario el pasado miércoles, la cual pone en evidencia que la estatal habría arreglado las cifras de sus estados financieros del 2025 para minimizar sus pérdidas.

Y es que una auditoría desarrollada por PwC reveló que Petro-Perú no perdió US$468 millones en el 2025, como informó inicialmente, sino US$601 millones.

Es más, la firma auditora dijo haber hallado una incorrección material grave, debida a “fraude o error”, la cual podría influir en las decisiones económicas de la empresa, y atribuyó la responsabilidad a la gerencia.

Al respecto, STAPP solicitó que se disponga una evaluación interna transparente y se determinen las responsabilidades que correspondan, implementando medidas correctivas inmediatas, pero respetando el debido proceso.

Esto, a fin de fortalecer el control interno, la transparencia financiera, la gestión de contingencias y la toma de decisiones basada en criterios técnicos.

“Nuestra organización sindical observa que se habría producido una evaluación deficiente por parte de las áreas responsables, lo que habría impedido que la empresa adoptase, en su momento, decisiones de menor impacto económico”, dijo el sindicato.

Remarcó que no es aceptable que omisiones, retrasos o deficiencias de gestión terminen generando mayores costos para Petro-Perú o agravando su situación económica y financiera.

En esa línea, exigió que los funcionarios responsables actúen con mayor diligencia, eficiencia y eficacia, debido a que “sus actos impactan directamente en el patrimonio de la empresa, su sostenibilidad, su imagen institucional y el cumplimiento de sus obligaciones laborales, contractuales y financieras”.

Del mismo modo, rechazó que se pretenda trasladar a los trabajadores las consecuencias de decisiones que corresponden a niveles directivos y gerenciales.

“Los trabajadores sostienen diariamente las funciones de soporte, control, logística, gestión, operación y continuidad empresarial; por ello, no pueden ser responsabilizados por errores u omisiones de quienes tienen a su cargo la conducción de la empresa”, manifestó STAPP.