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Resumen

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Por Juan Saldarriaga

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petro-Perú (STAPP) expresó preocupación por la información difundida por este Diario el pasado miércoles, la cual pone en evidencia que la estatal habría arreglado las cifras de sus estados financieros del 2025 para minimizar sus pérdidas.

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