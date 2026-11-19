Petro-Perú presentó los avances de su proceso de reorganización y las acciones orientadas a fortalecer su gestión operativa y financiera durante el Conference Call de resultados correspondientes al tercer trimestre de 2026, realizado este miércoles 18 de noviembre con la participación de inversionistas, acreedores, entidades financieras, analistas y otros actores del mercado.

La sesión estuvo encabezada por el vicepresidente del directorio, Carlos Linares, quien destacó que, desde que el actual Directorio asumió funciones en agosto, viene trabajando junto con la Gerencia General para fortalecer las operaciones, mejorar la gestión financiera y recuperar la competitividad de la empresa.

“Son resultados positivos, aunque sabemos que todavía enfrentamos desafíos importantes para consolidar a Petro-Perú como una empresa sólida, rentable y sostenible, capaz de generar los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones”, señaló Linares.

El gerente general, Luis Suárez, junto con el equipo gerencial, informó sobre los avances del proceso de reorganización integral, en el marco de los Decretos de Urgencia N.° 010-2025 y N.° 003-2026, así como las gestiones para completar la estructura de financiamiento de hasta US$2.000 millones y el funcionamiento del fideicomiso para la administración de recursos. En la conferencia también participaron los funcionarios de Proinversión vinculados a este proceso.

Asimismo, se presentó la evolución de los negocios de refinación, exploración y producción, la gestión comercial y de suministro, y las acciones de sostenibilidad y gobierno corporativo. También se informó sobre las medidas preventivas para mantener la continuidad de las operaciones de Petro-Perú ante los posibles efectos del fenómeno El Niño.

Respecto de los resultados financieros, la petrolera estatal registró un Ebitda de US$201 millones y una utilidad neta de US$24 millones durante el tercer trimestre de 2026, cifras superiores a las del periodo anterior. Como avance posterior al cierre del tercer trimestre, Suárez destacó que Petro-Perú ya cuenta con un nuevo socio para la operación del Lote 192, ubicado en la región Loreto, tras la incorporación de Petroloreto S.A.C., formalizada en octubre pasado. En esta asociación, Petroloreto tiene una participación del 75% y Petro-Perú mantiene el 25%, con miras a la reactivación de las operaciones del lote.

También se informó sobre los contratos de suministro de crudo con EP Petroecuador, que contemplan el abastecimiento hasta septiembre de 2027, contribuyendo a reducir los riesgos de suministro y fortalecer la continuidad operativa de la empresa.