Stark adelantó que la compañía está en camino de obtener su primer beneficio anual desde el 2021. Foto: EC.
Stark adelantó que la compañía está en camino de obtener su primer beneficio anual desde el 2021. Foto: EC.
Por Redacción EC

Oliver Stark, presidente de Petro-Perú, informó que el consejo de administración buscará vender una participación minoritaria en la petrolera estatal a principios del próximo año. Asimismo, adelantó que la compañía está en camino de obtener su primer beneficio anual desde el 2021.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?