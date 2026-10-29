Oliver Stark, presidente de Petro-Perú, informó que el consejo de administración buscará vender una participación minoritaria en la petrolera estatal a principios del próximo año. Asimismo, adelantó que la compañía está en camino de obtener su primer beneficio anual desde el 2021.

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“Si alguien se presenta mañana interesado en participar en Petro-Perú, será bienvenido. Encontramos a la empresa en modo supervivencia. Es una locura”, indicó en una entrevista para Bloomberg.

El presidente de Petro-Perú además prevé cerrar el año con una ganancia neta de aproximadamente 350 millones de dólares, la mayor desde al menos 2016.

“Proinversión, está buscando inversionistas que aporten capital y experiencia en gestión a las unidades de negocio de Petro-Perú, pero los activos seguirán siendo propiedad de la empresa. Esta es y seguirá siendo una empresa peruana propiedad del Estado peruano”, afirmó.

Por otro lado, el consejo de administración también planea recortes personales para fin de año y ha comenzado a dialogar con bancos y bufetes de abogados sobre posibles ajustes al perfil de deuda de la compañía el próximo año.

Cabe precisar que Petro-Perú firmó recientemente un acuerdo con EP Petroecuador, la perforadora estatal ecuatoriana, para suministrar más de la mitad del crudo que necesita la refinería, un acuerdo que Stark estima que generará US$200 millones en ahorros durante 11 meses.