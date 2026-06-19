Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

"La caja de Petro-Perú estará biindada", manifestó Ángel Delgado, director del proyecto reestructuración Petroperú de ProInversión.
"La caja de Petro-Perú estará biindada", manifestó Ángel Delgado, director del proyecto reestructuración Petroperú de ProInversión.
Por Juan Saldarriaga

Seis años es el horizonte que ProInversión se ha fijado para lograr que Petro-Perú “deje de trasladar el costo de su ineficiencia a todos los peruanos” y pase a un modelo con “responsabilidades, controles y resultados completamente verificables”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: