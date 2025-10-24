Continúan los cambios en la petrolera estatal. El directorio de Petro-Perú acordó este viernes 24 de octubre retirar a Óscar Vera Gargurevich de la gerencia general de la empresa estatal y nombrar a su reemplazo a José Manuel Rodríguez.

A través de un comunicado enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores, se informó que se acordó dejar sin efecto, a partir del 25 de octubre, la designación de Vera Gargurevich en dicho puesto.

Como se recuerda, Óscar Vera había sido designado gerente general encargado mediante el Acuerdo de Directorio N° 103-2024-PP del 11 de noviembre de 2024, durante la gestión de Alejandro Narváez como presidente.

Días atrás la Junta de Accionistas de Petro-Perú decidió remover de la presidencia a Alejandro Narváez y en su lugar designó a Fidel Moreno Rodríguez, quien hasta hace poco se desempeñaba como vicepresidente de la petrolera estatal.

La decisión se da luego de que se informará a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) sobre un hecho de importancia acordado en la Junta General de Accionistas en sesión universal, el 16 de octubre.

Asimismo, tras ser retirado del puesto de gerente general de Petro-Perú, Vera Gargurevich retornará a la posición de supervisor de la refinería de Conchán; cargo que ocupaba antes de ser ascendido en la empresa estatal.

¿Quién es el nuevo gerente general?

José Manuel Rodríguez es un abogado, egresado de la Maestría en Psicología del Trabajo y las Organizaciones, con especializaciones en Programa de Alta Dirección, Gestión y Retención del Talento Humano y los Planes de Sucesión y Gerencia Estratégica de Relaciones Laborales.

Asimismo, tiene conocimientos en Estrategias de Negociación Colectiva, Negociación y Manejo del Conflicto. Cuenta con más de 32 años de trayectoria laboral, dentro de los cuales se ha desempeñado en diferentes puestos en la empresa.

Hasta antes de su designación, José Manuel Rodríguez Haya ocupaba el puesto de Gerente Corporativo de Petro-Perú.