La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) advirtió a Petro-Perú que podría recibir una sanción económica por no comunicar varios hechos de importancia relacionados con la dación del DU 003-2026 (que le facilita un rescate financiero de US$2.000 millones) y la situación de sus Estados Financieros auditados del 2025, los cuales debió entregar hasta el pasado 31 de marzo.

Cabe señalar que la estatal encajó el año pasado una multa de 10,02 UIT (S/49.179) por presentar, de forma extemporánea, cinco hechos de importancia correspondientes a los años 2022 y 2023.

En ese sentido, la SMV advirtió a la petrolera estatal que “debe cumplir con su obligación de mantener informado al mercado respecto de todo acto, hecho o conjunto de circunstancias con capacidad de influencia significativa”.

Y agregó que “la no atención de dichos requerimientos es una conducta pasible de sanción de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Sanciones, aprobado por Resolución SMV N° 035-2018 SMV/01”.

En lo relacionado a los Estados Financieros auditados, la SMV refirió que Petro-Perú presentó el pasado 26 de marzo una solicitud de excepción (Expediente N° 2026013853) para presentar (aplazar) dicha documentación hasta el 30 de septiembre del 2026, pero que no comunicó debidamente esa información.

Al respecto, Petro-Perú explicó que no informó sobre este evento porque “se trata de una gestión preliminar (petición ante la SMV)” y que su comunicación ocurrirá “una vez se obtenga el pronunciamiento”.

Asimismo, informó que la firma PwC, encargada de auditar los estados financieros del 2025, debe entregar el borrador de su informe a la Contraloría General de la República (CGR) este viernes 22.05.2026.

A partir de entonces, dijo, se inicia el periodo de 17 días útiles para que la Contraloría revise y emita su Informe de Conformidad con los estados financieros auditados, lo cual quiere decir que “el plazo de revisión vencería el 02.07.2026”.

Precisó que, recién con esto, la Contraloría puede entregar a Petro-Perú “el informe auditado firmado 2025”, tras lo cual “habría Directorio para su aprobación y publicación como hecho de importancia en la SMV, y su inmediato envío a la Junta General de Accionistas-JGA para su aprobación”.

Explicó que este proceso se ha retrasado por los continuos cambios de viceministros en los equipos del MEF y el Minem, lo cual es “la razón fundamental para haberles solicitado la ampliación del plazo de presentación”.

Respecto a la ausencia de hechos de importancia relacionados con la dación del DU 003-2026, Petro-Perú señaló que no ha informado sobre esto porque “no se han efectuado aprobaciones relacionadas al referido DU por parte de Petro-Perú, tales como acuerdos de Directorio o acuerdos de Junta de Accionistas”.

Cabe señalar que Petro-Perú ha recibido 23 multas y amonestaciones por parte de la SMV entre el 01 de enero del 2023 y el 21 de mayo del 2026 por demorar o pasar por alto la entrega de información.