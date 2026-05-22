Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La SMV sancionó con 10 UIT el año pasado debido a demoras y omisiones en la entrega de información | Foto: GEC
La SMV sancionó con 10 UIT el año pasado debido a demoras y omisiones en la entrega de información | Foto: GEC
/ GESTION
Por Juan Saldarriaga

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) advirtió a Petro-Perú que podría recibir una sanción económica por no comunicar varios hechos de importancia relacionados con la dación del DU 003-2026 (que le facilita un rescate financiero de US$2.000 millones) y la situación de sus Estados Financieros auditados del 2025, los cuales debió entregar hasta el pasado 31 de marzo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.