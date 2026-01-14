La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú anunció una huelga nacional de 72 horas desde el 19 de enero para exigir la renuncia de Denisse Miralles, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El gremio, liderado por su secretario general, Rafael Noblecilla, advirtió una privatización encubierta y reclama mayor respaldo financiero del Estado.

La huelga nacional de 72 horas iniciará a las 00:00 horas del 19 de enero, indicó Noblecilla para RPP. El principal objetivo es la renuncia de Miralles a quien los trabajadores señalan como la principal responsable de la crisis interna que atraviesa Petro-Perú.

Pese a que el Ministerio de Trabajo declaró la medida como improcedente, Noblecilla señaló que el sindicato aún se encuentra dentro del plazo legal para subsanar las observaciones y cumplir con los requisitos para validar la huelga.

Además, de la salida de la titular del MEF, el gremio teme la implementación de lo que denominan como una “privatización encubierta”.

Según Noblecilla, esto se evidencia en decretos de urgencia que plantean una reducción de personal, a pesar que Miralles negó que existan planes de despido masivo de 1.800 trabajadores.

El dirigente criticó la falta de diálogo directo con los ministros de Economía y de Energía y Minas, señalando que estos no acudieron a las citaciones de la Comisión de Energía y Minas del Congreso para explicar estos planes.

Asimismo, indicó que el problema de fondo de Petro-Perú es la falta de liquidez y no necesariamente una mala gestión interna. Sostuvo que es imposible obtener resultados positivos si el Estado no brinda el respaldo necesario a través de garantías.