Petro-Perú y EP Petroecuador suscribieron un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación e integración energética entre Perú y Ecuador, mediante la identificación y evaluación de oportunidades de interés común en la cadena de valor de los hidrocarburos.

El documento fue firmado por el gerente general de Petro-Perú, Luis Suárez Carlo, y el gerente general de EP Petroecuador, Sebastián Maag Pardo, en el marco de las actividades del Encuentro Presidencial y XVII Gabinete Binacional Perú-Ecuador, realizado en Lima.

La ceremonia de suscripción de este acuerdo, que tendrá una vigencia de cuatro años, contó con la participación de los mandatarios de ambos países, Keiko Fujimori y Daniel Noboa, así como del presidente del Directorio de Petro-Perú, Oliver Stark.

El memorando contempla oportunidades de cooperación en comercialización y suministro de petróleo crudo y derivados, aprovechamiento de infraestructura logística, terminales y capacidad de almacenamiento, transporte marítimo e intercambio de conocimientos técnicos y buenas prácticas.

Estas iniciativas buscan aprovechar las capacidades complementarias de ambas empresas: la producción y comercialización de hidrocarburos de Ecuador y la capacidad de refinación del Perú.