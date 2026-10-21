El documento fue firmado por el gerente general de Petro-Perú, Luis Suárez Carlo, y el gerente general de EP Petroecuador, Sebastián Maag Pardo. Foto: EC.
El documento fue firmado por el gerente general de Petro-Perú, Luis Suárez Carlo, y el gerente general de EP Petroecuador, Sebastián Maag Pardo. Foto: EC.
Por Redacción EC

Petro-Perú y EP Petroecuador suscribieron un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación e integración energética entre Perú y Ecuador, mediante la identificación y evaluación de oportunidades de interés común en la cadena de valor de los hidrocarburos.

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