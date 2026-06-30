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Resumen

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¿El precio de los combustibles en Perú refleja la caída del crudo? (Perú21)
¿El precio de los combustibles en Perú refleja la caída del crudo? (Perú21)
Por Maritza Saenz

Los precios del petróleo acumulan una caída semanal de hasta 6,7%, ubicándose en US$70 por barril de WTI y en US$72 para el Brent, según Trading Economics. Los valores aún deberían retroceder cerca de US$10 para volver a los niveles registrados antes del conflicto en Medio Oriente.

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