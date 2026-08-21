“Tenemos que encontrar alternativas para hacer que los proyectos de electricidad, hidrocarburos y minería avancen más rápido”, manifiesta Guillermo Shinno, titular del sector.

- El Minem ha designado un nuevo directorio para Petro-Perú y ahora está renovando sus cuadros, empezando con sus viceministros de Minería e Hidrocarburos, pero falta Electricidad.

Ése es un tema interesante porque hemos encontrado una legislación para búsqueda y nombramiento de personal de confianza que limita e impide la contratación de expertos, cuando el Minem es un sector clave para la economía del país.

- ¿Por eso se están demorando con las designaciones?

Para el viceministerio de Electricidad, que es el que nos falta cubrir, necesitamos un experto que haya trabajado en el sector, pero las normas actuales nos limitan porque si ha sido dueño (o ejecutivo) de una consultora tiene que haber dejado de trabajar tres años antes. Y encima, cuando logramos conseguir a un técnico, empiezan los cuestionamientos porque ese profesional ha trabajado en tal empresa. ¿Entonces, a quién vamos a contratar, a alguien que no conoce de electricidad?

- Tratándose, sobre todo, de un sector muy especializado.

La regulación eléctrica es bien complicada. Es súper técnica. Por eso nos estamos demorando mucho en la parte eléctrica. Para Hidrocarburos, gracias a Dios, sí hemos nombrado a una viceministra (Iris Cárdenas) que tiene bastante experiencia porque ha trabajado muchos años en el Minem. E igual ocurre con la viceministra de Minas que hemos designado (Mayra Figueroa). pero seguimos en ese camino de completar los cuadros.

- ¿Eso también implica el cambio de los directores generales del Minem?

En algunos casos se van a cambiar. Estamos en esa búsqueda. En Petro-Perú ya hemos encontrado un nuevo directorio con el encargo de que realice una restructuración eficiente de esa empresa, de la mano de ProInversión, pero también falta completar la parte de hidrocarburos.

Chevron no ha abandonado el país, sino uno de los tres lotes off-shore que venia desarrollando. Lamentablemente se trata del lote más prospectivo: el Z-62, frente a Trujillo. / Karen Guardia

- ¿Van a renovar los cuadros de PerúPetro? ¿Eso falta?

Falta, sobre todo, promocionar y hacer más atractivo al sector hidrocarburos para que sigan viniendo inversionistas y se puedan desarrollar más lotes petroleros y reactivar los que ya están en producción pero que han sido abandonados. Eso implica contar con buenos profesionales en PerúPetro, que es el encargado de promocionar esos lotes, pero también mejorar la legislación porque tenemos que ser más atractivos.

El caso Chevron

- ¿Significa que van a actualizar la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), como lo propone el Plan de Gobierno de Fuerza Popular?

Hay que ver eso, pero también el tema de los plazos de exploración y las regalías. Ahora estamos haciendo un ‘benchmark‘ de cómo están haciendo Colombia, Venezuela y Ecuador. Estamos comparándonos con ellos porque tenemos que ser más atractivos o los inversionistas se irán a esos países y no van a venir acá.

- El mejor ejemplo es Chevron, petrolera Top, que se estaría yendo del país.

Es una de las más grandes del mundo.

- ¿PeruPetro ha explicado por qué Chevron ha tomado esa determinación?

Ellos vinieron al Perú en el 2025 y entraron en participación con otras empresas (Anadarko y Westlawn) en tres lotes ‘offshore‘ de la Libertad y Lambayeque, pero Chevron solo se ha retirado de un lote (Z-62, el más prospectivo), no se ha ido del país. Todavía sigue en los otros dos lotes (Z-63 y Z-64).

- ¿Chevron solo se ha retirado de un lote?

Si. Es más, el lunes pasado la empresa Anadarko anunció que va a continuar con la siguiente fase de exploración. Entonces, sí hay inquietud por parte de estos operadores de seguir avanzando con la exploración ‘offshore’.

- ¿Entonces, Chevron no se ha ido todavía del Perú?

Sigue en los otros dos lotes. Y también sabemos que la empresa Total Energy, que es una petrolera francesa muy grande, está por firmar con PerúPetro un contrato de licencia para avanzar con la exploración ‘offshore‘ en el norte del país. Esas iniciativas son buenas, pero el marco normativo no ayuda a que estas empresas nos vean de forma atractiva. Tenemos que ser más competitivos.

Guillermo Shinno anuncia que Total Energies, petrolera global de prestigio, está interesada en desarrollar un lote off-shore. | Foto: AFP

- ¿Qué plantean hacer para lograr ese objetivo, aparte de actualizar la Ley General de Hidrocarburos?

Tenemos que ver, exactamente, que cosa hay que actualizar. Por ejemplo, los plazos de contratación. No podemos ofrecer un plazo de exploración de cuatro o cinco años a una empresa si los permisos salen en seis o siete años. Tenemos que desregular muchas cosas en el Minem, porque eso no puede seguir así.

- También es necesario fortalecer a PerúPetro. ¿Lo harán?

Sí, claro.

- ¿Y cambiarán su directorio como han hecho con el de Petro-Perú?

Estamos revisando. No vamos a decir que el actual directorio de PerúPetro no ha hecho nada. El problema es, sobre todo, el marco normativo que no ayuda para atraer a los inversionistas. Pero estamos revisando. Se harán los cambios que sean necesarios.

Burocracia y corrupción

- Usted señaló en entrevista con Gestión, que ha encontrado una enorme burocracia en el Minem. ¿Qué están haciendo para lidiar con ella?

Hemos encontrado un número mucho mayor de personal que diez años atrás, cuando yo salí de este ministerio. Muchas de esas nuevas contrataciones hacían, supuestamente, teletrabajo, pero no hemos podido encontrar a una parte de esos trabajadores.

- ¿Qué harán con ellos?

Hemos tenido que suspender esos contratos, al menos, de los que no ubicábamos. Y ahora lo que hemos encontrado es personal que trabaja a través de CAS (Contrato Administrativo de Servicios) pero que pide licencia y se va a trabajar a otros ministerios u otras entidades. No digo que eso esté mal porque Ley se los permite.

- ¿La ley permite que los trabajadores dejen sus puestos y se vayan a trabajar a otros ministerios?

La ley lo permite, pero tenemos que ver si esa gente es necesaria acá o en otro lado. Eso tenemos que corregirlo. También hemos encontrado cerca de 27 mil expedientes de Igafon (instrumentos ambientales) para la minería informal que están durmiendo. Nos hemos reunido con los gremios de pequeños mineros y la queja de ellos es permanente porque, en muchos casos, han presentado el Igafon hace dos años y nada.

En el último lustro el Minem se ha llenado de personal administrativo innecesario y de funcionarios que trafican con los permisos para la minería informal.

- ¿Son 27 mil Igafones que no han sido evaluados todavía por culpa de la burocracia?

Esos expedientes están, todavía, en proceso de evaluación.

- Obviamente que eso contribuye a paralizar la formalización minera.

Y hay que ser muy claros porque eso ha llevado a corrupción también.

- En el Diario hemos recibido varias denuncias de corrupción alrededor los permisos de formalización.

Son muchos casos. Los mineros informales se quejan de que hay corrupción alrededor de todos estos permisos. Eso tenemos que corregirlo. No podemos permitirlo. El proceso de formalización no es eficiente, pero si encima le agregamos la corrupción, es peor todavía. Por eso que queremos que el proceso de formalización sea más simplificado para evitar todas estas variables negativas.

- Se sabe que la corrupción ocurre con los Igafones, pero también con otros permisos como los Reinfos.

Con los explosivos y también con los Reinfos. Hemos visto muchos casos de Reinfos que han desaparecido y vuelven a aparecer con otros nombres. Es todo un problema que tenemos que corregir.

- ¿Cómo piensan corregir eso? ¿Despidiendo a funcionarios en el Minem?

Lo primero es transparentar las cosas. En segundo lugar, hay que empezar a cambiar la gente allí donde ha habido indicios de corrupción. Y en tercer lugar, hay que hacer un proceso de formalización mucho más simplificado. Si en vez del Igafon utilizamos una declaración jurada, eso deja mucho menos espacio para la corrupción.

- En Minem hay mucha burocracia, pero pocos técnicos. ¿Cómo harán para solucionar este problema?

Los técnicos los podemos conseguir a través de órdenes de servicio. Eso sí existe. Lo otro es resolver el tema del CAS. Todos tenemos derecho a trabajar y contra eso nos vamos a ir, pero la forma en la que se ha contratado no ha sido la adecuada. Hay CAS que han sido contratados para un puesto específico y que son permanentes. Yo no puedo mover a esas personas.

Guillermo Shinno propone eliminar el Igafón, instrumento ambiental para la pequeña minería que resulta engorroso, y reemplazarlo por un mecanismo más simple: una declaración jurada. (Foto: Andina)

- ¿Qué se puede hacer con ellas?

No digo que vamos a despedirlas, pero tampoco puedo moverlos porque sus contratos son exclusivamente para esos puestos y en algunos casos son puestos vitales. Pero, en muchos casos, son gente que no contribuye y no ayuda. Tenemos que encontrar alternativas para hacer que los proyectos de electricidad, hidrocarburos y minería avancen más rápido.

- Dados todos esos problemas, ¿van a requerir más presupuesto para avanzar con la formalización minera?

Hay que evaluar bien eso porque, si logramos simplificar los requisitos para la formalización, podemos llevar el proceso con la misma gente, pero con la gente idónea, que es la que trabaja bien. Con eso puede ser suficiente, pero tenemos que evaluarlo.