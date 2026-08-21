Por Juan Saldarriaga

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) se reordena tras un lustro de caótico crecimiento burocrático, al vaivén del apetito de los partidos políticos. La búsqueda de personal técnico para afrontar los grandes desafíos del sector, como la reactivación del ‘upstream‘ petrolero y el despegue de la formalización minera, es una prioridad de la nueva administración.

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