Petroleras de Talara: “Lo que no pueden hacer [en el Gobierno] es matar a toda la industria de hidrocarburos por dejar de pagarnos”

Los productores de hidrocarburos del noroeste han enviado dos cartas al presidente José Jerí alertando el inminente derrumbe de la industria de petróleo y gas por el impago de las deudas de Petro-Perú. Ninguna ha sido contestada.

“Petro-Perú, simplemente, no nos paga desde hace tres o cuatro meses y eso está afectando la cadena de pagos”, manifiesta Guillermo Ferreyros, CEO de la petrolera OIG.

- Las petroleras del noroeste alertan que el impago de deudas de Petro-Perú traería como consecuencia el derrumbe de la industria petrolera en esa zona. ¿Tan grave es la situación?

Claro. Los ingresos de las petroleras del noroeste dependen de Petro-Perú. Todos los campos petroleros están conectados, a través de ductos, con la refinería de Talara. No hay otra opción [de comercialización] para nosotros, pero Petro-Perú, simplemente, no nos paga y eso está afectando la cadena de pagos.

- ¿Hablamos de un monopsonio, donde hay un solo comprador de petróleo, que es Petro-Perú?

Exactamente. Y el decreto de urgencia [que declara la restructuración de Petro-Perú] no resuelve el problema que los operadores petroleros tenemos en Talara. Esto va a ocasionar que se empiecen a cerrar campos petroleros, con pérdidas de puesto de trabajo.

- ¿Cuántas empresas se están viendo afectadas?

Hablamos de 300 a 400 empresas pequeñas y medianas que brindan servicios petroleros, además de los productores de hidrocarburos. Hay 15 mil familias que dependen de la industria petrolera en Talara. Entonces, la situación de Petro-Perú nos está trayendo abajo a todos y, simplemente, hay un impago, no hay siquiera una amortización de algo y hay empresas a las que no les pagan desde agosto.

- ¿Petro-Perú debe más de cuatro meses a algunas empresas?

Claro. Hay facturas vencidas desde hace más cuatro meses.

Los productores de petróleo de Piura venden toda su producción a la refinería de Talara.

- Ustedes también alertan un posible riesgo de desabastecimiento de combustibles por esta situación. ¿De qué manera ocurriría?

Eso ocurriría en el siguiente caso: que el día de mañana los campos de Talara dejen de producir petróleo y gas. Cuando eso ocurra, la refinería de Talara no va a poder operar porque no tendrá gas [necesario para el encendido de las máquinas y calderas], ya que este solamente se produce en los lotes de Piura. No se importa, como ocurre con el crudo. En ese caso, la refinería de la Pampilla [de Repsol] no va a poder abastecer a todo el mercado nacional de combustibles.

- ¿Y la industria de hidrocarburos colapsaría en el noroeste? ¿Es así?

Claro. Si los campos petroleros se detienen, el Perú va a tener que importar más crudo y la región Piura se quedará sin gas natural [necesario para la masificación de este recurso]. Eso afectará los puestos de trabajo y las transferencias de canon y sobre canon para la región Piura y sus municipios. El Gobierno no puede dar la espalda a una problemática económica y social qué está ocurriendo en la región.

- ¿Esta amenaza no ha variado desde la primera carta que ustedes enviaron a Palacio de Gobierno?

Primero, nunca nos contestaron. Si bien nos hemos reunido con Petro-Perú, el MEF y el Minem, al día de hoy no nos han pagado absolutamente nada.

- ¿Petro-Perú no se ha comprometido a realizar ningún pago? ¿No ha dado algún tipo de garantía?

No, porque ha estado haciendo caja para pagar a los bonistas de la refinería. Han estado priorizando el pago a los bonistas y a sus proveedores de crudo extranjeros. Los productores nacionales que trabajamos en Talara aportamos, más o menos, el 20% de lo que requiere la refinería de Talara. El otro 80% se tiene que importar, pero ese crudo si lo paga Petro-Perú al contado porque, si no, no se lo entregan.

- ¿Petro-Perú sí paga a sus proveedores extranjeros, pero no a los nacionales?

A los productores nacionales, que dependemos de proveedores locales y que generamos puestos de trabajo, son a los que no nos pagan. Lo que nosotros vemos, después de hablar con el MEF, el Minem y Perú-Petro también, es que están de espaldas a la realidad. Lo que no pueden hacer es matar a toda la industria de hidrocarburos por dejar de pagarnos.

- ¿Qué monto les adeuda Petro-Perú?

Ya supera los US$130 millones.

Los operadores petroleros de Talara esperan que José Jerí atienda sus pedidos para que Petro-Perú cancele lo que les adeuda. (Foto: Andina)

- Usted representa a OIG, que es socio de Petro-Perú en la explotación del lote X. ¿A ustedes también les deben plata?

Sí claro. Lo que pasa que nosotros tenemos un contrato de compra-venta de crudo y, aparte, tenemos empresas que dan otros tipos de servicios a Petro-Perú, pero ellos, simplemente, no nos pagan el crudo que le entregamos.

- En la carta que envían al presidente Jerí, las petroleras solicitan la amortización de la deuda y el uso de la infraestructura de la refinería. ¿Para qué es esto último?

Toda nuestra producción va por ductos hasta la refinería de Talara. Entonces, lo que estamos viendo es poder almacenar nuestro crudo allí y utilizar las instalaciones de (embarque y) desembarque para vender a terceros hasta que se mejore la situación financiera de Petro-Perú.

- ¿Han llegado a un acuerdo sobre este punto con Petro-Perú?

En un primer momento hubo una negativa por parte de Petro-Perú para darnos almacenamiento, pero ya lo han entendido y se están haciendo las gestiones. Pero no están yendo al ritmo que la situación requiere.

- ¿De la segunda carta que han remitido a Palacio, han recibido algún tipo de respuesta?

Ninguna. Nada.

- ¿Por cuánto tiempo podrían ustedes soportar esta situación?

Es difícil decirlo, pero se va a ir rompiendo la cadena de pagos. En la medida en que eso ocurra, va a descender la producción petrolera y habrá menos gas hasta que llegue un momento en el cual ya no podremos operar. Pero estamos seguros de que no vamos a llegar a esa situación. Yo creo que el Ejecutivo no ha evaluado las consecuencias que es esto acarrea, y esto es una muy mala señal para las inversiones futuras.

- Sobre todo, en la coyuntura actual, en que la importancia del petróleo crece por la situación en Venezuela.

Yo entiendo que el Gobierno no quiera seguir metiendo más plata en Petro-Perú, como lo ha venido haciendo. Pero lo que sí debe hacer es dar las señales necesarias para que obtenga líneas de crédito que le permitan pagar sus deudas con las empresas nacionales. Eso, y no dar la espalda a las empresas que han venido al Perú a generar puestos de trabajo con una señal tan mala como no pagar las deudas. Lo que estamos logrando con ello es que las empresas se vayan nuevamente.

Los productores de petróleo y gas de Piura se encuentran al límite de sus fuerzas por los impagos de Petro-Perú.

- ¿Ustedes esperan que el gobierno entienda la gravedad de la situación y obre en consecuencia?

Sí, pero lo más frustrante es que no tenemos un planteamiento claro o concreto. Sólo nos dicen que “ya están viendo”. Así como han sacado rápidamente el decreto de urgencia para restructurar a Petro-Perú, pueden encontrar una solución a esto de manera rápida.

- Ojalá ocurra en algunos días.

Espero que no sea en más días porque la situación ya es demasiado crítica.