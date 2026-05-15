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"Para mí el corazón de la reorganización son los técnicos. Este es un problema típicamente de ingenieros", señala Bruno Mourao.
"Para mí el corazón de la reorganización son los técnicos. Este es un problema típicamente de ingenieros", señala Bruno Mourao.
/ Juan Fernando Castro
Por Juan Saldarriaga

“Para mí, el corazón de la reorganización [de Petro-Perú] son los técnicos. Este es un problema típicamente de ingenieros”, apunta Bruno Mourao, director general y socio de Boston Consulting Group (BCG), firma global especializada en transformación de empresas.

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Entrevista