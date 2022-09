Tras el anuncio de la clasificadora de riesgos Fitch Ratings sobre la situación crediticia de Petro-Perú a largo plazo (en moneda nacional y extranjera) que los puso en ‘bono basura’ y el perfil crediticio individual, la empresa estatal señaló que viene ejecutando acciones para asegurar la sostenibilidad que permitirá recuperar la confianza del mercado financiero.

“La dirección y administración viene ejecutando acciones para asegurar la sostenibilidad de la compañía que permitirá recuperar la confianza del mercado financiero y de sus demás grupos de interés, que conlleve a una mejora importante de su liquidez para cumplir con su rol estratégico de abastecer al territorio nacional con combustibles de calidad”, dijo en un comunicado.

Indicó que la rebaja de la calificación crediticia a BB+ de BBB- y la revisión del perfil crediticio individual (SCP) a ccc- de ccc está sustentada en sus apreciaciones con relación a la debilidad de liquidez de la empresa, su alto nivel de apalancamiento, insuficiente soporte del gobierno peruano y una permanente incertidumbre respecto a la recuperación de las líneas de crédito.

Añadió que como Petro-Perú han venido informando la compleja situación relacionada a la liquidez de la empresa que es el resultado de las decisiones tomadas por la anterior administración, entre las que se encuentran:

Imposibilidad de proporcionar información financiera auditada 2021 antes del 30 de mayo de 2022 al mercado financiero, debido a las discrepancias que esta propició con la firma auditora, lo que no permitió suscribir el contrato de manera oportuna y generó restricciones en las líneas de crédito habituales de la banca nacional e internacional.

Descalce temporal entre ingresos y obligaciones de corto plazo de la compañía, debido a cambios realizados en la política de pagos a proveedores.

Adicionalmente, el incremento de las obligaciones a proveedores de crudo y productos debido al aumento sostenido de los precios internacionales, así como incremento del costo de transporte internacional; ambos generados por el conflicto bélico Rusia-Ucrania, complicó aún más la situación de la compañía.

Petro-Perú sostuvo que el alto nivel de apalancamiento se debe a los requerimientos para la ejecución del proyecto modernización de Refinería Talara, cuyo monto de inversión se sitúa en US$ 5,290 millones sin intereses preoperativos, así como la obtención del apoyo financiero por US$ 750 millones y documentos cancelatorios hasta por S/ 500 millones con la finalidad de asegurar la comercialización de hidrocarburos a nivel nacional.

“El apoyo financiero fue necesario para atender obligaciones de corto plazo con proveedores de crudo y productos; así como el pago de derechos arancelarios e impuestos asociados ante el cierre de líneas de crédito debido al retraso en la presentación de los EEFF 2021 auditados y el abrupto cambio en la política de pagos, todas estas situaciones generadas por decisiones de la anterior administración”, refirió.

Con relación a las líneas de crédito, la empresa comentó que, si bien es cierto un porcentaje de ellas se encuentran en evaluación hasta la emisión de los EEFF Auditados 2021, existe una mejora en los niveles de líneas disponibles para la Empresa (US$ 1,631 millones al 12 de agosto de 2022 vs. US$ 1,296 millones al 31 de marzo de este año).

La compañía de petróleo resaltó que mantiene el respaldo del Ministerio de Energía y Minas y Ministerio de Economía y Finanzas, considerando su rol estratégico para la seguridad energética del Perú.

Acciones para revertir situación

Petro-Perú explicó que la situación descrita por la clasificadora de riesgos podrá ser revertida con las acciones que ha venido ejecutando el directorio y la administración actual desde su nombramiento en abril del presente, entre las que destacan:

En mayo 2022, se obtuvo el consentimiento de los tenedores de bonos, bancos sindicados y CESCE, para presentar los EEFF Auditados 2021 el 30 de setiembre de este año.

La administración aseguró la realización de la auditoría externa 2021 con la suscripción del contrato con la sociedad auditora PwC el 3 de abril de este año. La fecha de presentación de los EEFF Auditados está programada para el 9 de setiembre.

Se revirtió la perspectiva negativa a estable de la agencia de calificación Standard & Poor’s.

Se viene desarrollando el arranque gradual y progresivo de la Refinería Talara desde abril 2022, proceso en el cual Petro-Perú está recibiendo las principales unidades de proceso por parte de la contratista Técnicas Reunidas, como la Unidad de Destilación Primaria. Se estima que la nueva refinería Talara inicie operación comercial en el último trimestre del presente.

La implementación de acciones para fortalecer la gobernanza de Petro-Perú respecto a la estructura de gobierno corporativo, transparencia de la información, ética y sistema anticorrupción, gestión de riesgo, cumplimiento y control interno. En ese sentido, la alta dirección ha propuesto un nuevo marco normativo para la elección meritocrática del directorio.

