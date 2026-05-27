Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Juan Saldarriaga

¿Por qué la nueva refinería de Talara quintuplicó su costo en el transcurso de muy pocos años? ¿A qué se debe que continúe sin operar al 100% y por qué sigue arrastrando desperfectos? Para absolver estas preguntas el directorio de Petro-Perú dio luz verde en noviembre del 2024 a la realización de la ‘auditoría forense detectiva’ del megaproyecto energético.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: