Por Juan Saldarriaga

Son ya tres los gerentes y exgerentes de primera línea que Petro-Perú despide en las últimas semanas. Esto, en medio de una crisis operativa y de gobernanza sin precedentes, cuya punta del iceberg es el recurrente mal funcionamiento de la Refinería de Talara, infraestructura que opera al 60% de su capacidad y que acaba de paralizar operaciones por falta de liquidez.

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