Petroperú evalúa emitir bonos para abordar su crisis de liquidez.

La estatal Petroperú está evaluando emitir el próximo año US$1.000 millones en bonos , en un momento en que está atravesando por una grave crisis de liquidez, dijo el presidente del directorio de la compañía en una entrevista con Bloomberg.

“Nosotros, a nivel de directorio, ya tenemos aprobado salir con una emisión de bonos de US$1.000 millones”, dijo Pedro Chira el miércoles desde la Nueva Refinería de Talara, de Petroperú, cuya construcción ha dejado a la compañía sin efectivo.

Añadió que la compañía está trabajando en la emisión con Citigroup Inc. (C) y JPMorgan Chase & Co. (JPM), aunque los detalles aún no se han definido por completo.

Petroperú se encuentra altamente apalancado y bajo presiones de liquidez, y las agencias de crédito han dicho que es necesaria una inyección de efectivo para mantener a flote a la empresa. Tiene una deuda importante vinculada a una inversión de US$5.000 millones para la construcción de la nueva refinería, que tiene capacidad para procesar 95.000 barriles de petróleo al día.

Su escasez de efectivo y su elevada deuda son tan problemáticas que la consultora Arthur D. Little concluyó este año que la empresa tiene un valor negativo, dijo Chira.

El Gobierno peruano otorgó a Petroperú una inyección de US$1.000 millones en 2022, pero señaló que no puede hacer lo mismo este año, en un momento en que el país enfrenta dificultades para cumplir con su objetivo de déficit fiscal para el año. Chira dijo que el Gobierno todavía está evaluando una inyección de US$1.500 millones para el próximo año, cuando podría haber una mayor flexibilidad fiscal.

En el corto plazo también está negociando la renovación de una línea de crédito con el estatal Banco de la Nación. Petroperú tiene actualmente una línea de crédito de US$500 millones con ellos y Chira dijo que esperan aumentar el límite a US$1.000 millones. Añadió que las necesidades de liquidez son reales, pero que aún faltan algunos meses antes de que estalle una crisis total.

“Yo diría que necesitamos liquidez, en realidad, más para el segundo semestre del próximo año que para el primero”, indicó Chira.