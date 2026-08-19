Informe de Contraloría advirtiendo los riesgos de la reorganización de la Unidad de Seguros de Petro-Perú.

La Contraloría se encuentra bastante activa detectando situaciones adversas en la gestión de Petro-Perú, como los 1.600 problemas técnicos identificados en la nueva refinería de Talara. Ahora, la entidad hace hincapié en otra situación problemática que guarda bastante relación con una denuncia formulada por este Diario el pasado 8 de junio: el manejo de los seguros.

Entonces, publicamos un artículo denunciando la intención del anterior Directorio de Petro-Perú de trasladar la Unidad de Seguros, dependiente de la Gerencia Corporativa de Finanzas, a la Gerencia Legal y Asuntos Regulatorios.

Esto, de manera inusual, pues la gestión de los seguros es una función exclusiva del gerente corporativo de finanzas, conforme lo señala el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Petro-Perú.

El Informe de Orientación de Oficio 013-2026-OCI/0084-SOO, publicado el pasado 11 de agosto por la Contraloría, nos da la razón.

En su evaluación de los hechos consumados (la transferencia de la Unidad de Seguros fue aprobada por el Directorio de Petro-Perú el pasado 11 de junio) el organismo de control manifiesta que ha detectado una situación adversa, pues puede “ocasionar que la nueva asignación funcional de la Unidad de Seguros no esté articulada con las decisiones que adopte ProInversión sobre bloques patrimoniales, vehículos de propósito especial, fideicomiso y otros”.

Más aún, remarca que “en otras empresas públicas se aprecia un patrón consistente: la gestión de los seguros depende de unidades orgánicas de apoyo vinculadas a la administración logística, patrimonio o finanzas, y no a las gerencias legales”.

El directorio de Edmundo Lizarzaburu aprobó la transferencia de la Unidad de Seguros, del área de Finanzas al área Legal. Foto: Concytec.

De acuerdo a la Contraloría, los informes que sustentan la reorganización de la Unidad de Seguros no acreditan su compatibilidad con el proceso de reorganización de la empresa a cargo de ProInversión.

Y es que afirma no haber encontrado ninguna evidencia de evaluación en tal sentido, a pesar de que la gerencia corporativa de Finanzas señaló (en un informe del 3 de junio) la necesidad de “efectuar dicha evaluación con la finalidad de evitar contingencias derivadas de su eventual incumplimiento”.

Por el contrario, se sabe que la alta dirección de Petro-Perú respondió reactivamente ante esta sugerencia, retirando la confianza –removiendo del cargo– al gerente corporativo de Finanzas, Luis Morales, y procediendo a emitir cartas de pre-despido a todo el personal de la Unidad de Seguros, con excepción de una dirigente sindical que aún labora en esa área.

Esto, con la “clara intención de desmantelar el equipo técnico que conocía al detalle la cartera de pólizas de la empresa”, señalaron fuentes internas de Petro-Perú.

“Se movió a la Unidad de Seguros sin ningún estudio de impacto. Esa área maneja las coberturas de activos estratégicos que precisamente están en proceso de ser transferidos a fideicomisos. Es una irresponsabilidad”, confió una fuente con acceso directo a las deliberaciones.

¿Por qué la alta dirección de la empresa tomó esta aventurada determinación?

La reorganización de la Unidad de Seguros pone en riesgo los objetivos de la reorganización de petro-Perú, señala la Contraloría. Foto: Alessandro Azurín.

Según reportó este Diario en junio pasado, la Unidad de Seguros se había ganado el desfavor de la alta dirección por resistirse a ampliar la convocatoria para el proceso de designación del nuevo corredor de seguros (para el período 2026-2028).

Y es que era el deseo del Directorio abrir el concurso a más empresas, incluyendo a varias que habían sido vetadas por la gerencia de Cumplimiento de Petro-Perú, ya sea por “haber falsificado documentos” o porque “habían demostrado no tener capacidad técnica ni alcance global”.

De acuerdo con una denuncia recibida por este Diario, la alta dirección intentó coaccionar a los funcionarios de Finanzas y Cumplimiento enviándoles “correos intimidatorios” con la amenaza de despedirlos por falta grave y denunciarlos ante la Fiscalía si no accedían a sus deseos.

Dado que no podrían doblegarlos, el Directorio habría zanjado el asunto transfiriendo la Unidad de Seguros a la gerencia Legal, un área más dócil a sus designios.

La Contraloría advierte, sin embargo, que esta innovación puede generar desarticulación entre la gestión de coberturas de seguros y las decisiones estratégicas que adopte ProInversión sobre los activos y operaciones comprendidos en la reestructuración.

Por ello, pone de conocimiento su informe al nuevo presidente de Petro-Perú, Oliver Stark, con la finalidad de que adopte “las acciones preventivas y correctivas que correspondan”.

Este Diario se comunicó con Petro-Perú para obtener sus alcances o comentarios sobre este artículo, pero no obtuvimos respuesta hasta el cierre de esta nota.