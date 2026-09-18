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Resumen

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Moody's ve perspectivas positivas en la situación de Petro-Perú.
Moody's ve perspectivas positivas en la situación de Petro-Perú.
Por Juan Saldarriaga

Moody’s Ratings (Moody’s) confirmó la calificación crediticia Caa1 para Petro-Perú, también conocida como especulativa o ‘bono basura’, pero mejoró su perspectiva (outlook), de negativa a positiva, debido a la voluntad mostrada por el gobierno peruano de respaldar a la petrolera estatal.

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