Moody’s Ratings (Moody’s) confirmó la calificación crediticia Caa1 para Petro-Perú, también conocida como especulativa o ‘bono basura’, pero mejoró su perspectiva (outlook), de negativa a positiva, debido a la voluntad mostrada por el gobierno peruano de respaldar a la petrolera estatal.

Prueba de ello, dijo, es el apoyo brindado por el Ejecutivo al préstamo puente de US$475 millones - financiado por dos bancos internacionales - que mejorará la liquidez de la compañía, la normalización de sus actividades operativas y su progreso hacia el aseguramiento de un financiamiento de largo plazo.

“El financiamiento permitirá que Petro-Perú normalice las relaciones con sus proveedores e incremente la disponibilidad de materia prima para la refinería de Talara”, señaló la calificadora internacional.

Precisó que la mejora en la perspectiva (outlook) de la petrolera estatal incorpora la expectativa de que esta recupere su performance operativa, incluyendo la generación positiva de Ebitda y flujo de caja, así como la “gradual recuperación de su participación de mercado”.

De otro lado, manifestó que la ratificación de la calificación Caa1 (bono basura) refleja la estructura de capital altamente apalancada de Petro-Perú, su débil perfil crediticia individual y su continua dependencia del apoyo gubernamental.

En esa línea, expresó que cualquier cambio negativo en el respaldo del Gobierno hacia la empresa estatal podría traducirse en una nueva rebaja crediticia.

Por el contrario, indicó que la calificación de esta podría mejorar si demuestra una sostenida mejora en su profile financiero, respaldada “por una estructura de capital más sostenible, una mayor liquidez, un menor riesgo de refinanciación y muestras de un mejor rendimiento operativo”.

Y también si consigue un Ebitda positivo, mejores métricas de flujo de caja y un mejor posicionamiento en el mercado de combustibles peruano.

El préstamo puente de US$475 millones forma parte de una operación que podría alcanzar hasta US$2.000 millones con la participación de hasta cuatro entidades financieras privadas.