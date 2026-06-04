Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

¿Quién será el nuevo corredor de seguros de Petro-Perú? Urge que el proceso de designación sea transparente.
¿Quién será el nuevo corredor de seguros de Petro-Perú? Urge que el proceso de designación sea transparente.
Por Juan Saldarriaga

Mientras el país se concentra en la segunda vuelta electoral, en Petro-Perú se llevan a cabo movidas que desalientan a sus funcionarios, particularmente, a aquellos comprometidos con la reorganización patrimonial de la estatal.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: