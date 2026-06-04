Mientras el país se concentra en la segunda vuelta electoral, en Petro-Perú se llevan a cabo movidas que desalientan a sus funcionarios, particularmente, a aquellos comprometidos con la reorganización patrimonial de la estatal.

Así, el 1 de junio se supo del despido de Rita López, quien lideró el proceso en enero y febrero, enfrentado a las personas que impedía llevar a cabo los cambios fundamentales solicitados por el MEF y ProInversión.

Ahora, los funcionarios reinstalados nuevamente por el actual directorio de la empresa, anuncian más despidos, empezando por los que colaboraron más estrechamente con López: Carlos Llerena, exgerente corporativo de operaciones; Cristina Fung, ex gerente general; y José Manuel Rodríguez, también exgerente general.

Todos ellos, según varias fuentes consultadas por este Diario, han recibido cartas de pre-despido esta semana.

Pero eso no es todo. Nos hemos enterado, por fuentes internas de la empresa, que también los gerentes de Finanzas y de Cumplimiento han sido amenazados con “ser despedidos y denunciados penalmente ante la Fiscalía”.

Esto, por no avenirse a extender el proceso de designación del nuevo corredor de seguros para el periodo 2026-2028, incorporando, para ello, “a postores que han sido vetados por la gerencia de Cumplimiento de Petro-Perú”.

Corredores de seguros más grandes, según ingresos operativos.

PROCESO DE DESIGNACIÓN

Hablamos de un asunto no pequeño debido a la renovada importancia que cobra la contratación de seguros en el contexto de reorganización de la empresa y su eventual fragmentación en bloques patrimoniales.

Y es que el esquema que viene elaborando ProInversión “representa una transformación significativa de la configuración operativa y patrimonial” de Petro-Perú, una circunstancia que “obliga a recalibrar los programas de seguro para reflejar la nueva estructura”, refiere un informe técnico de la empresa al que este Diario tuvo acceso.

En esa línea, la gerencia de Finanzas de Petro-Perú lanzó en abril pasado el proceso para designar al nuevo corredor de seguros para el periodo 2026-2028, en sustitución de Willis Corredores de Seguros, cuyo contrato vencía el 31 de mayo.

A ese efecto, cursó una invitación a las empresas especializadas en hidrocarburos y capaces de “manejar una cuenta tan grande como la de Petro-Perú”.

Ello, previa evaluación de los potenciales candidatos, a fin de sortear a los corredores vetados “por informes legales o por la oficina de Cumplimiento”, según reza un reporte técnico (GCFI-0178-2026) emitido por la jefatura de Seguros en marzo pasado.

De esta manera, fueron convocados cinco de los doce corredores más grandes del ranking de la SBS: Howden, Consejeros y Corredores de Seguros, La Protectora Corredores de Seguros, Lockton Perú y Willis nuevamente, debido al “buen trabajo que realizó en 2024-2026”.

Resultados del proceso de designación para el Corredor de Seguros de Petro-Perú (2026-2028).

INJERENCIA DEL DIRECTORIO

Es entonces, señalan las fuentes consultadas, cuando el gerente general general de Petro-Perú, Gustavo Villa, interfiere en el proceso, espoleado por “dos miembros del Directorio”, deseosos de ampliar la participación a todos los corredores de seguros, incluyendo a los vetados en años previos y a las empresas carentes de capacidad técnica y alcance global, requisitos obligatorios “debido a los reaseguros que contrata la empresa en plazas como Miami, Londres y Singapur”.

Agregan que “esta coacción se profundiza con la llegada de Edmundo Lizarzaburu a la presidencia del Directorio”, pues es a partir de allí que la gerencia legal inicia el envío de “correos intimidatorios” al gerente de Finanzas, al gerente de Cumplimiento y a toda la Jefatura de Seguros, instándolos a ampliar la contratación so pena de “ser despedidos por falta grave y denunciados ante la Fiscalía”.

Se trata, explican, de una injerencia inaudita por cuanto el tema de los seguros es “una función exclusiva del gerente corporativo de Finanzas, y no del directorio, conforme lo señala el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Petro-Perú”.

Es en este trance, refieren, que el presidente de Petro-Perú ordena detener el concurso y revisar el procedimiento de designación del corredor de seguros, a pesar de que este “ya ha revisado por todas las áreas competentes de la empresa y también por la Contraloría”.

Frente a la presión, anota una de las fuentes consultadas, la gerencia de Finanzas se vio obligada a suspender el proceso, tras lo cual el Directorio ordenó iniciar uno nuevo, ampliando la invitación a Marsh Perú, Arthur J. Gallagher Perú, Aon Perú y a Sifuentes Olaechea, empresas, todas ellas, vetadas por el área de cumplimiento de Petro-Perú por diferentes motivos. A saber:

EMPRESAS VETADAS

En el caso de Marsh, por estar involucrada en el caso de la fallida cobertura de enfermedades infecciosas para las unidades auxiliares de la refinería de Talara, asunto que le costó a la empresa una pérdida monetaria significativa en la época del Covid-19.

Marsh y Mapfre estuvieron involucradas en la fallida colocación de la póliza de enfermedades infecciosas que hubiera cubierto a la refinería de Talara por los perjuicios ocasionados en la pandemia de COVID-19.

Por este tema Petro-Perú ha entablado un proceso judicial a Mapfre (por US$433 millones), empresa que colocó la fallida póliza bajo la asesoría de Marsh, a la sazón, corredor de seguros de la estatal.

Otro tanto ocurre con Aon, corredor de seguros que también tiene una demanda ante el Poder Judicial por haber “falsificado documentos de una propuesta de colocación de la Póliza de Sabotaje y Terrorismo”, una de las más importantes para la estatal por cuanto cubre todas sus operaciones.

En cuanto a Gallagher, el veto va en el mismo sentido: por “falsificar unos documentos de reaseguros”.

Finalmente, se sabe que Sifuentes fue vetado por no contar con capacidad técnica ni alcance global. Y es que este corredor de seguros habría metido en graves aprietos a Petro-Perú en el 2021 al no poder contratar la Póliza de Sabotaje y Terrorismo ni tampoco la Póliza de Transporte de Carga.

“Son estas las razones por las que el Órgano de Control Interno (OCI) solicitó a la gerencia de Finanzas fortalecer el procedimiento para que este tipo de corredores no vuelvan a ser convocados”, manifiesta una de las fuentes consultadas.

A pesar de todo esto, la gerencia general de Petro-Perú ha cursado cartas a nueve empresas, incluyendo a las cuatro vetadas, invitándolas a sostener reuniones separadas para conocer su experiencia “en la gestión de programas de seguros y explorar nuevas oportunidades de colaboración”.

La Contraloría debería entrar a tallar en el espinoso asunto de la designation del nuevo corredor de seguros de Petro-Perú. Foto: Andina.

Y es que el propósito del Directorio es lanzar un nuevo concurso, aun cuando el anterior todavía no ha sido cancelado, solo suspendido.

Para cancelarlo, sin embargo, el procedimiento para designar al corredor de seguros contempla la existencia de dos únicas causales: fuerza mayor y el cambio de propósito del concurso. Se trataría, sin embargo, de causales que no aplicarían en este caso.

¿HONORARIOS DE ÉXITO?

Ante ello, trascendió que el Directorio estaría tratando de cambiar el procedimiento o, caso de no poder hacerlo, de transferir la jefatura de Seguros desde la gerencia de Finanzas hacia la gerencia Legal, un área más dócil a sus designios.

¿Pero, a qué se debe este afán por lanzar un nuevo concurso con empresas cuestionadas por la misma empresa estatal?

De acuerdo a dos de las fuentes consultadas, lo que se buscaría es favorecer a un corredor que “se allane a repartir comisiones de éxito, un asunto que, de concretarse, traería muchos prejuicios a Petro-Perú”.

“Lo que se advierte es que, de darse este caso, la Contraloría tendría qué intervenir para detener el nuevo proceso de designación”, señalan.

Mientras el Directorio decide que hacer, Petro-Perú ha prorrogado por 60 días el contrato con Willis.

Este Diario se comunicó con Petro-Perú para obtener du versión de los hechos aqui consignados, pero no obtuvo respuesta.