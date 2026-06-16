En los últimos dos meses Petro-Perú removió de sus puestos a muchos altos funcionarios que, según fuentes de este Diario, estaban comprometidos con la reorganización patrimonial de la empresa.

Ahora, nos hemos enterado de que varios de los recambios, escogidos supuestamente por su integridad, cuentan con investigaciones penales abiertas ante el Ministerio Público.

Es el caso del gerente legal y asuntos regulatorios, Iván Montoya, quien está siendo investigado por estafa, falsificación de documentos, ejercicio ilegal de la profesión y falsedad ideológica.

Así consta en un documento del Ministerio Público (N° 506154501-2024-2345-0) al que este Diario tuvo acceso y que lleva una fecha bastante reciente: 23 de mayo de 2026.

Acusación penal contra Iván Montoya, gerente legal de Petro-Perú.

El expediente viene siendo ventilado en la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Miraflores - Surquillo - San Borja (1 FCPMSSB) y se encuentra en estado de ‘investigación preparatoria’, es decir, que ha superado la etapa de diligencias preliminares a cargo del fiscal, quien ha formalizado la investigación.

Se trata, en otras palabras, de una etapa procesal significativa, previa a la acusación fiscal.

Ivan Montoya ingresó a Petro-Perú en el 2013. Ocupó por primera vez el puesto de gerente legal en diciembre de 2021, convocado por Hugo Chávez, gerente general de la empresa en ese entonces.

Removido del cargo tras salida de Chávez, Montoya volvió a ocupar la gerencia legal en diciembre del 2025 aunque por poco tiempo, pues fue depuesto por Rita López, exgerente general, en atención a lo dispuesto por el DU 010-2025, que dispone la reorganización de la petrolera estatal.

Fue reinstalado tras la asunción de José Balcázar como presidente de la República.

OTRA DENUNCIA PENAL

Otro funcionario investigado penalmente es Juan Manuel Banda, jefe de asuntos procesales, quien ha sido denunciado por concusión ante la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ventanilla (Caso N° 4006015500-2024-5500).

Denuncia penal contra Juan Manuel Banda, jefe de asuntos procesales de Petro-Perú.

Banda también es investigado por negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo/peculado. Este caso (N° 506015505-2024-2310) se encuentra en investigación preliminar, lo que implica que la Fiscalía está recabando elementos de convicción iniciales.

El Comercio se comunicó con Petro-Perú para obtener sus descargos sobre lo expresado en este artículo, pero no obtuvo respuesta.

Además, al cierre de este informe, El Comercio supo que Directorio de la empresa habría decidido incrementar el poder de la Gerencia Legal y Asuntos Regulatorios, anexándole la Unidad de Seguros, la cual forma parte de la Gerencia Corporativa de Finanzas.

Cabe señalar que el presidente de Petro-Perú, Edmundo Lizarzaburu, indicó en una reciente carta notarial remitida a este Diario que sus decisiones están guiadas por “la transparencia, la trazabilidad y el cumplimiento normativo” y que colabora con las autoridades competentes para consolidar “una gestión basada en evidencia, integridad y buen gobierno corporativo”.