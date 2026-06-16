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Altos funcionarios de Petro-Perú envueltos en denuncias penales.
Altos funcionarios de Petro-Perú envueltos en denuncias penales.
Por Juan Saldarriaga

En los últimos dos meses Petro-Perú removió de sus puestos a muchos altos funcionarios que, según fuentes de este Diario, estaban comprometidos con la reorganización patrimonial de la empresa.

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