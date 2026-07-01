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Resumen

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PwC auditó la Memoria Anual 2025 de Petro-Perú y halló inconsistencias. La petrolera perdió en el 2025 más de lo que ha reconocido.
PwC auditó la Memoria Anual 2025 de Petro-Perú y halló inconsistencias. La petrolera perdió en el 2025 más de lo que ha reconocido.
Por Juan Saldarriaga

Petro-Perú perdió mucho más de lo que reportó en su Memoria Anual del 2025. Así lo señala una auditoría desarrollada por PwC Perú, la cual devela que las pérdidas de la estatal fueron, en realidad, de US$601,4 millones y no de US$468,3 millones, como reportó a inicios de año.

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