Petro-Perú perdió mucho más de lo que reportó en su Memoria Anual del 2025. Así lo señala una auditoría desarrollada por PwC Perú, la cual devela que las pérdidas de la estatal fueron, en realidad, de US$601,4 millones y no de US$468,3 millones, como reportó a inicios de año.

El informe, aprobado por el directorio de Petro-Perú el pasado 30 de junio, llama la atención por esta diferencia de montos, apuntando que ha detectado “inconsistencias importantes en algunos supuestos claves utilizados por la gerencia" de la estatal.

Es el caso de los supuestos empleados para proyectar los flujos de efectivo futuros y estimar el importe recuperable de la Unidad Generadora de Efectivo (UGE) de producción y comercialización.

“La compañía debería incrementar la provisión por deterioro en los estados financieros al 31 de diciembre de 2025 y, en consecuencia, ha subestimado la pérdida por deterioro, la provisión por deterioro y el correspondiente activo por impuesto a la renta diferido por importes no cuantificados”, indica el informe de PwC que se encuentra publicado en la Superintendencia del Mercado de Valores.

La firma auditora explicó que su objetivo con este análisis es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están “libres de incorrecciones materiales, ya sea por fraude o error”.

“Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en agregado, podrían razonablemente influir en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros”, dijo.

Petro-Perú perdió US$601 millones en el 2025.

Como consecuencia, advirtió que ha encontrado una incorrección material en la Memoria Anual del 2025, referida al “valor de los activos y la pérdida del año”, y apunta que la responsabilidad de esto recae en la gerencia de Petro-Perú.

Esto, como "responsable por la preparación y presentación razonable de los estados financieros” y “por el control interno que considere necesario” para permitir la preparación de los mismos.

PASIVOS Y DEUDAS

PwC aclaró que la Memoria Anual de Petro-Perú “no forma parte integral” de los Estados Financieros auditados al 31 de diciembre del 2025, los cuales arrojan un resultado de fondo distinto.

En particular, llamó la atención sobre la pérdida neta de US$601,48 millones, anotada por la compañía el año previo, y por su capital de trabajo negativo (-US$2.296 millones).

“Estas circunstancias, junto con otras condiciones indican que existe una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la compañía para continuar como empresa en marcha. Nuestra opinión no se modifica en relación con este asunto”, remarcó.

Finalmente, la firma auditora dijo haber identificado que la gerencia de Petro-Perú no incorpora ni actualiza “la totalidad de los procesos contingentes que podrían derivar en una obligación de pago al 31 de diciembre de 2025″.

Petro-Perú no incorpora la totalidad de los procesos contingentes que podrían derivar en obligaciones de pago, como su deuda con los proveedores del lote 192 (Loreto). / SYSTEM

Es el caso de la deuda que la estatal ha contraído con los contratistas que prestaron servicios a Altamesa Energy, su exsocio en el desarrollo del lote 192, a los que adeuda US$28 millones.

Como consecuencia de esta falta de información, PwC señaló que no puede determinar si hay una incorrección material por el lado de los pasivos.