Petro-Perú vuelve a renovar su alta dirección y puestos clave por tercera vez en el año, empezando por la gerencia corporativa Legal y Asuntos Regulatorios, área que venía ganando preminencia dentro de la empresa con la incorporación de más funciones y la asignación de un polémico aumento remunerativo para su cabeza: Ivan Montoya, en los primeros días del Gobierno de Keiko Fujimori.

Cabe recordar que esta maniobra fue una de las múltiples razones por las cuales el Ejecutivo decidió remover al directorio de Edmundo Lizarzaburu, designando en su lugar a uno nuevo bajo el liderazgo de Oliver Stark, un antiguo conocido de la estatal (fue su presidente en junio-agosto 2024) quien vuelve decidido a ‘poner orden en casa’.

Primera medida de Stark, en ese sentido, fue la designación de un nuevo gerente general para ejecutar las movidas imprescindibles dentro de la empresa.

La selección recayó en Luis Alberto Suárez, profesional con largos años de servicio en Petro-Perú, quien inició funciones el pasado 13 de agosto.

Bajo su batuta fueron removidos la semana pasada los gerentes de las áreas Legal y Asuntos Regulatorios, Recursos Humanos y Administración, tres cargos clave que ahora son ocupados por Jaime Boris Alata, Bertha Barreto y Jorge Luis Sánchez, respectivamente.

Siguiendo con esta dinámica, este Diario supo que el Directorio decidió aprobar otros once cambios en áreas estratégicas.

El directorio de Oliver Stark comienza a poner orden en la petrolera estatal designando a gerentes comprometidos con la transformación de la empresa.

Los nuevos gerentes encargados son: Carlos Llerena, nuevo gerente corporativo de Operaciones; Jorge Oswaldo Feria, gerente de Cumplimiento; Ernesto Chunga, gerente corporativo Comercial y Cadena de Suministros; Maximiliano Falla, gerente corporativo de Planeamiento; Henry Ojeda, gerente de Planeamiento Operacional; Carla Santa Cruz, jefa de Comunicaciones; Richard Lozano, gerente de Comercialización y Trading de Hidrocarburos.

Y, junto con ellos: Sergio Sedano, gerente Operaciones Conchán; Ricardo Jimenéz, gerente de Operaciones Selva; Zenón Noriega, gerente de Distribución; y Edgardo Chancafe, gerente de Gas.

En total, catorce gerencias en el transcurso de dos semanas. De acuerdo a fuentes internas de Petro-Perú, los gerentes ingresantes están comprometidos con la transformación a fondo de la empresa y su reorganización a cargo de ProInversión.

“Con esto, Oliver Stark está empezando hacer los cambios necesarios para recuperar la confianza en los inversionistas, desligándose de las anteriores gestiones”, indicó una de las fuentes consultadas.

Trascendió que los funcionarios removidos pertenecerían al círculo de confianza de Oscar Vera, ex gerente general de Petro-Perú, a quien muchos sindican como el personaje que venía moviendo los hilos de la estatal tras bambalinas.