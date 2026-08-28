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Resumen

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Con esto busca recuperar la confianza de los inversionistas.
Con esto busca recuperar la confianza de los inversionistas.
Por Juan Saldarriaga

Petro-Perú vuelve a renovar su alta dirección y puestos clave por tercera vez en el año, empezando por la gerencia corporativa Legal y Asuntos Regulatorios, área que venía ganando preminencia dentro de la empresa con la incorporación de más funciones y la asignación de un polémico aumento remunerativo para su cabeza: Ivan Montoya, en los primeros días del Gobierno de Keiko Fujimori.

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