Petro-Perú no sale del hueco financiero: anotó pérdidas de US$278 millones en el primer semestre, ¿qué la hunde aún más?

Petro-Perú continúa acumulando resultados negativos a pesar de las declaraciones triunfalistas de la presidenta de la República, quien resaltó en su mensaje de Fiestas Patrias el “pleno rendimiento” de las tres refinerías de la estatal y el “horizonte promisorio” que se avizora para esta.

Por el contrario, ocurre que la petrolera acaba de anotar un nuevo trimestre en rojo en abril-junio (-US$167 millones), lo cual, sumado a sus pérdidas del primer trimestre (-US$111 millones), configura una caída de –US$278 millones para enero-junio.

Esto, según dijo, debido a la tendencia a la baja de los precios internacionales del crudo y a las “restricciones operativas derivadas de los cierres de puertos por oleajes anómalos, que tuvieron impacto en la operación de la nueva refinería de Talara”.

No solo eso, la estatal indicó también, en reciente reporte a la SMV, que su déficit de capital de trabajo se ahondó entre marzo y junio, de -US$2.079 millones a -US$2.330 millones como consecuencia de su “mayor endeudamiento con proveedores por las mayores compras de crudo para la refinería Talara”.

Para Fernando de la Torre, exgerente de finanzas de Petro-Perú, esto quiere decir claramente que el hueco financiero de la estatal sigue creciendo.

“Petro-Perú está vendiendo menos, está perdiendo más y tiene un mayor hueco financiero. ¿Entonces, a Santo de qué la empresa asegura que dará la vuelta a su situación en el segundo semestre?”, se pregunta.

Petro-Perú se encuentra en un momento crítico de su historia.

UNIDAD DE FLEXICOKING

Si bien la empresa ha señalado que ha obtenido un mejor primer semestre en el 2025 (-US$278 millones) en relación al 2024 (-US$452 millones) gracias a su “mayor producción de combustibles” y sus “mayores volúmenes de venta”, también es cierto que “está perdiendo plata en las ventas”, apunta de la Torre.

Y es que los estados financieros de la estatal muestran que “su margen bruto continúa siendo negativo”, lo cual quiere decir que su costo de ventas supera a sus ingresos por ventas, explica el economista.

A su entender, eso solo se explica porque la nueva Refinería de Talara continúa produciendo crudo residual, subproducto del proceso de refinación que se cotiza por debajo del precio internacional del petróleo (insumo).

Se trata de un combustible que la refinería de Talara no debería estar produciendo desde el momento en que puso en marcha su unidad de flexicoking, costosa tecnología diseñada específicamente para tratar el residual y convertirlo en productos de mayor valor comercial, como el diésel y el GLP.

De ello se deduce, apunta de la Torre, que la planta de flexicoking “no está funcionando o lo está haciendo de forma limitada”.

Para que la empresa revierta sus pérdidas, Petro-Perú tendría que tener a la unidad de flexicoking trabajando a toda marcha y “vender más, lo cual es bien difícil con el capital de trabajo negativo que tiene”, manifestó el economista.

NUEVO SALVATAJE

No obstante, la estatal asegura que “continua en la senda de reducción de su nivel de endeudamiento”, para lo cual viene ejecutando varios planes de acción, entre ellos el aplazamiento de las obligaciones financieras que contrajo con el Estado en virtud de los salvatajes del 2022 (DU 023-2022) y el 2024(DU 013-2024).

Es el caso los US$2.000 millones que le prestó el Banco de la Nación en 2022 (US$1.000 millones) y 2024 (US$1.000 millones), y también de los S/500 millones que recibió por concepto de documentos cancelatorios.

Todos ellos debían ser pagados en julio de este año, pero se pagarán en julio del 2028.

En opinión de De la Torre, esto significa que Petro-Perú no es sostenible por sí misma, porque “si el Gobierno no la sigue ayudando no camina”.