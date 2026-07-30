icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La refinería de Talara agotó sus reservas de crudo por falta de liquidez. La esperanza de Petro-Perú es un solitario barco que no puede descargar petróleo en la bahía por el mal clima.
La refinería de Talara agotó sus reservas de crudo por falta de liquidez. La esperanza de Petro-Perú es un solitario barco que no puede descargar petróleo en la bahía por el mal clima.
Por Juan Saldarriaga

La crisis de Petro-Perú se agudiza. Mientras la presidenta Keiko Fujimori tomaba el juramento de rigor a su flamante gabinete ministerial la tarde del 28 de Julo, la empresa estatal iniciaba la detención temporal de la nueva refinería de Talara por falta de petróleo para procesar combustibles.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: