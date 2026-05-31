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S&P Global advierte demoras en la reorganización de Petro-Perú. (Imagen: Andina)
S&P Global advierte demoras en la reorganización de Petro-Perú. (Imagen: Andina)
Por Juan Saldarriaga

S&P Global confirmó la calificación negativa, ‘B-‘, que otorgó a Petro-Perú en diciembre pasado pues considera que la estatal no genera la suficiente confianza para asegurar la continuidad del negocio y generar el flujo de caja que “le permitiría pagar sus obligaciones futuras sobre una base consistente”.

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