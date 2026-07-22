Transcurrido varios días, sin embargo, Petro-Perú no ha cumplido con formalizar la SPE, aún a pesar de que su presidente Edmundo Lizazaburu “confirmó la aprobación de los citados acuerdo” en una reunión del Consejo de Ministros celebrada el 14 de julio.

“A la fecha la entidad (Petro-Perú) no cuenta con los acuerdos adoptados por su Directorio”, apunta ProInversión en una misiva dirigida al presidente de Petro-Perú el pasado 20 de julio.

“La falta de formalización de estos actos societarios imposibilita la definición de un cronograma certero, lo cual afecta directamente la estructuración e implementación de los instrumentos requeridos para la canalización de recursos”, explica la agencia de promoción de las inversiones.

Añade que esta indefinición pone en inminente riesgo la capacidad operativa de la compañía debido a las repercusiones inmediatas que generan dichos retrasos sobre la cadena de pagos.

Luis del Carpio, presidente de ProInversión, indicó días atrás a este Diario que la habilitación de la SPE permitirá una primera inyección monetaria inmediata de US$500 millones.

Misiva enviada por ProInversión a la presidencia de Petro-Perú.

Misiva enviada por ProInversión a la presidencia de Petro-Perú.

“Esta línea de financiamiento servirá para comprar crudo y pagar a los proveedores, porque Petro-Perú tiene que procesar el crudo para producir productos que puedan comercializarse. Este es un fondo revolvente que regresará otra vez a la SPE que se creará para ese efecto”, dijo.

La agencia estatal esperaba que Petro-Perú formalizase la SPE la semana pasada para poder librar el primer tramo de financiamiento esta semana.

Vista la dilación en que incurre la estatal, ProInversión considera imperativo sostener una reunión directa con Lizarzaburu el miércoles 22 de julio a las 17:00 horas.

La demora en la formalización de la SPE genera enorme incertidumbre, al extremo de que la calificadora de riesgo Moody’s advirtió el 21 de julio que esto limita la visibilidad de los inversores sobre la eficacia y la puntualidad de cualquier apoyo estatal a Petro-Perú.

¿Por qué Petro-Perú estaría dilatando la creación de la SPE? Según fuentes consultadas por este Diario, su objetivo sería que el financiamiento de US$2.000 millones gestionado por ProInversión se caiga.

Y es que esta agencia ha dejado bien en claro que Petro-Perú no manejará ese dinero y que, es más, auditará todos los embarques de crudo que realice en adelante.

“En su fuero interno lo que intentaría Petro-Perú es malograr el financiamiento y salir a buscar uno nuevo por su cuenta, el cual pueda manejar directamente”, señaló una fuente consultada por El Comercio.