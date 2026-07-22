Por Juan Saldarriaga

La semana pasada era clave para Petro-Perú. Y es que la petrolera estatal debía aprobar en sesión de Directorio la Sociedad de Propósito Especial (SPE) que manejará los US$2.000 millones de financiamiento gestionados por ProInversión. Esto bajo las exclusivas indicaciones de esta agencia.

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