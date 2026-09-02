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Resumen

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La nueva refinería de Talara es la única instalación energética del país que opera sin todos sus permisos de seguridad en regla.
La nueva refinería de Talara es la única instalación energética del país que opera sin todos sus permisos de seguridad en regla.
Por Juan Saldarriaga

La revelación, por parte de la Contraloría General de la República, de la existencia de más de 1.600 desperfectos en la nueva refinería de Talara, ha puesto de manifiesto los graves problemas estructurales y omisiones normativas que arrastra el megaproyecto energético cuando se cumplen casi tres años de su puesta en marcha plena (al 100%).

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.