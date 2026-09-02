Hablamos de una situación que arroja fuertes dudas sobre la seguridad del proyecto, su continuidad operativa y “la finalidad pública de la inversión”, alertó el ente fiscalizador en su informe publicado el pasado 16 de julio.

Y es que el estado actual de la refinería no solo representa un riesgo para la seguridad de sus trabajadores sino también para los bolsillos de los peruanos porque se trata “de una instalación millonaria [más de US$6.500 millones] que ni siquiera hemos terminado de pagar”, advierte María Julia Aybar, presidenta del Comité de Hidrocarburos de la SNMPE.

“No es posible que una instalación de esta categoría tenga más de 1.600 observaciones técnicas, y eso ocurre porque hasta la fecha no cuenta con los permisos [de seguridad] correspondientes, y es allí donde Osinergmin tiene un rol esencial que jugar”, apunta la líder gremial.

La refinería de Talara es, en efecto, la única infraestructura energética del país que no cuenta con Estudio de Riesgos de Seguridad (ERS) vigente, protocolo vital y obligatorio que especifica cómo actuar en casos de incendios, explosiones, fuga de químicos y otros peligros [la instalación ya ha experimentado cuando menos un incendio y la explosión de un caldero].

¿A qué se debe esta prerrogativa?

ESTUDIO DE RIESGOS

Cabe recordar que en febrero de 2023 el Ministerio de Energía y Minas (Minem) eximió a Petro-Perú de la obligación de presentar ciertos permisos críticos, entre ellos el ERS, con el objetivo de apresurar el arranque operativo de su flamante refinería. Esto, a través de un ‘decreto supremo express’ emitido por el entonces ministro Óscar Vera.

La nueva Refinería de Talara ha sufrido, por lo menos, un incendio desde su puesta en marcha. La instalación no cuenta con Estudio de Riesgos y Seguridad. (Captura: América Noticias)

Así, la norma otorgó a la estatal el privilegio de operar sin ERS por un período de 18 meses mientras obtenía “los títulos habilitantes (…) y otros permisos necesarios para el uso” de la refinería. Sin embargo, la empresa no ha podido elaborar hasta el momento un documento consistente, por lo que el Minem ha tenido que prorrogar el ‘deadline‘ en dos ocasiones más, alargándolo hasta noviembre de este año.

Este Diario supo, sin embargo, que el Osinergmin ha declarado improcedente el último estudio presentado por la petrolera, así como también la apelación correspondiente.

“Extraoficialmente se sabe que Petro-Perú no va a obtener la opinión técnica favorable en la fecha programada, por lo que el Minem va a tener que emitir una nueva prórroga para la refinería pueda seguir operando”, manifiesta Rubén Hurtado, ingeniero senior especialista en hidrocarburos.

Esto significa, agrega el experto, que el Minem y el Estado peruano van a tener que seguir asumiendo los riesgos de que la refinería opere sin ERS vigente.

María Julia Aybar considera inconcebible esta situación debido a que la exención fue otorgada para “una urgencia específica y temporal”, pero ocurre que ya han pasado más de tres años sin que sea corregida.

“No existe ninguna empresa hidrocarburífera privada (incluyendo un pequeño grifo) que pueda iniciar operaciones sin contar con todas y cada una de las autorizaciones del Osinergmin, salvo que se trate de una empresa informal. ¿Cómo es posible que la refinería de Talara no tengo esos permisos? La verdad, es un tema que debería preocuparnos a todos”, remarca Aybar.

La Unidad de FCK de la refinería de Talara ha sufrido un sinnúmero de desperfectos. Está en mantenimiento desde fines dd junio.

Así lo advierten también los especialistas del Instituto Peruano de Ingenieros de Gas, Petróleo y Energía (IPIGPE).

Y es que la situación adversa detectada por la Contraloría y la empresa supervisora Consorcio FIMS en la nueva refinería de Talara ha destapado una verdadera ‘caja de Pandora’.

OPERACIÓN COMERCIAL

El IPIGPE lo tiene bastante claro: el hallazgo de los más de 1.600 desperfectos en la refinería de Talara revela que esta infraestructura no está en capacidad de operar comercialmente.

“El meollo del asunto es que tenemos una refinería cuyos equipos no funcionan en gran parte, y eso significa que todavía está en preparación; sigue en etapa de pruebas. En otras palabras, esa planta no está en operación comercial”, sostiene Freddy Morales, vicepresidente del IPIGPE.

El experto precisa que, para operar comercialmente, la refinería debe funcionar al 100% o cerca de ese rango. El Minem ha declarado, sin embargo, que la instalación solo opera al 60% debido a problemas relacionados “con su diseño o con algún mecanismo intermedio” que impide que pueda procesar a su máxima capacidad (95 mil barriles diarios).

Se trata de un problema para nada nuevo.

Información obtenida por Rubén Hurtado a través del portal de transparencia de Petro-Perú revela que la refinería ha operado al 74%, en promedio, en el período 2024-2026.

El gobierno de Dina Boluarte declaro que la refinería de Talara estaba en capacidad de operar a capacidad plena. (Foto: Petro-Perú).

Peor aún, el documento indica que la Unidad de Flexicoquing (FCK), el ‘alma’ del complejo refinero, ha operado apenas al 41% de su capacidad en dicho lapso.

“Y lo más grave es que hay un completo silencio sobre el estado de esta planta desde su puesta en mantenimiento (inspección general) el pasado 22 de junio. No se sabe cuándo va a terminar, cuánto va a costar y no existe un cronograma establecido”, señala el especialista.

Cabe recordar que la Unidad de FCK ha experimentado tres paradas por mantenimiento en los últimos dos años y medio, lapso en el cual ha sufrido multitud de desperfectos, incluyendo la explosión de una caldera de vapor y el deterioro de su revestimiento refractario.

“El FCK es un equipo tan crítico que representa el eje de la refinería de Talara. Sin FCK no hay rentabilidad posible”, apunta Freddy Morales.

Cabe preguntarse: ¿Por qué la refinería de Talara fue declarada en operación plena (al 100%) en diciembre de 2023 cuándo faltaban tantos detalles por resolver?

Nos comunicamos con Petro-Perú para que nos ofrezca su versión sobre lo contenido en este artículo, pero no obtuvimos respuesta. Trascendió, sin embargo, que la nueva administración se encuentra evaluando todos los procesos y procedimientos que ha encontrado para dar más pronta y adecuada atención a los temas prioritarios y pendientes.