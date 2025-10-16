Una producción promedio de 18.414 barriles de petróleo por día (bopd, por sus siglas en inglés) registró PetroTal en el tercer trimestre del 2025, por la operación del Campo Bretaña del Lote 95 (Loreto) y el Campo Los Ángeles del Lote 131 (Huánuco y Ucayali), este último operado a través de Ucawa Energy.

Este resultado refleja un 21% de incremento frente al mismo periodo del 2024. El mismo porcentaje de crecimiento se observa en la producción promedio a la fecha, que asciende a 20.893 bopd en el comparativo interanual.

“El desempeño del tercer trimestre refleja un sólido crecimiento en la producción respecto al 2024. Ello, sumado a los buenos resultados financieros que mantenemos, refuerza nuestro optimismo en la ejecución oportuna de los proyectos que tenemos planificados”, señaló Guillermo Flórez, gerente general de PetroTal.

Por otro lado, la Municipalidad Distrital de Puinahua inauguró la remodelación y ampliación de la Institución Educativa N° 60633 de nivel primaria, en Bretaña, capital de Puinahua, donde se ubica la operación de la empresa.

El proyecto demandó una inversión de aproximadamente S/9.5 millones financiados con el canon petrolero que recibe Puinahua. En ese sentido, PetroTal cumplió con los desembolsos quincenales al Fondo Permanente para el Desarrollo del Distrito de Puinahua (Fondo 2.5), equivalentes al 2,5% de su producción fiscalizada de petróleo en el Campo Bretaña, conforme a la cláusula 24 de su contrato de licencia.

En esa misma línea, la empresa invocó a los integrantes de la Junta de Administración del Fondo 2.5, conformada por Perú-Petro, a Municipalidad de Puinahua y las organizaciones JAP y Aidecobap, a fortalecer el diálogo y el trabajo conjunto con el objetivo de agilizar, en coordinación con el Comité Consultivo (integrado por representantes de todas las localidades y comunidades del distrito) y las entidades del Estado, la ejecución eficiente y transparente de proyectos de desarrollo en beneficio de la población de Puinahua.