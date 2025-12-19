Durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, muchas familias optan por viajar dentro o fuera del país, ya sea por vía aérea o terrestre. Este incremento de desplazamientos trae consigo diversos riesgos relacionados. De acuerdo con Belén Delgado, directora de Affinity y líneas personales de Gallagher Perú, señaló que contar con coberturas adecuadas y conocer su alcance permite responder mejor ante cualquier imprevisto propio de la temporada.

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), durante los feriados largos de diciembre del 2024 viajaron 1.3 millones de turistas nacionales, lo que evidencia un movimiento excepcional en aeropuertos y terminales terrestres.

A ello se suma un factor de riesgo relevante para quienes se trasladarán por carretera: tres de cada diez autos circulan sin SOAT, según la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), lo que incrementa la vulnerabilidad ante accidentes y dificulta el acceso inmediato a indemnizaciones o asistencia.

En ese contexto, Belén Delgado instó en la necesidad de una cobertura médica y asistencia por emergencia en viajes aéreos. Antes de viajar por vía aérea, es indispensable revisar dentro del seguro de viaje si la póliza incluye atención médica, hospitalización, medicamentos, repatriación y asistencia por accidente. Algunos destinos exigen una cobertura mínima para permitir el ingreso. “Los gastos de salud en el extranjero pueden ser elevados si no se cuenta con límites de cobertura adecuados”. señaló.

También, se debe tener protección ante retrasos, cancelaciones y pérdida de conexiones en vuelos. Se debe confirmar si el seguro de viaje contempla compensaciones por demoras prolongadas, cancelaciones, reprogramaciones o pérdida de conexiones, así como los tiempos mínimos requeridos para activar cada cobertura. “Es recomendable anticiparse a posibles saturaciones en aeropuertos”, indicó la ejecutiva.

Cada seguro de viaje establece topes específicos para equipaje transportado en vuelos, por lo que Delgado precisó que conviene revisar montos y declarar previamente artículos electrónicos o bienes de valor. “El exceso de equipaje y los traslados acelerados entre puertas de embarque suelen aumentar extravíos, golpes o daños accidentales, por lo que es recomendable usar etiquetas visibles y evitar trasladar objetos delicados sin protección adecuada”.

Quienes se desplacen por carretera deben asegurarse de que la protección correspondiente esté vigente. En el caso de autos particulares, es esencial verificar el SOAT y los servicios de asistencia en ruta, pues los incidentes viales aumentan durante estas fechas. Asimismo, es recomendable comprobar el estado básico del vehículo, como llantas, frenos y nivel de aceite, para evitar fallas habituales en viajes largos. Para quienes viajan en bus interprovincial, se recomienda confirmar que la empresa cuente con los seguros obligatorios.

La protección del hogar durante la ausencia con el seguro de vivienda también es importante. Cuando una vivienda permanece vacía por varios días, pueden producirse robos, incendios por sobrecarga eléctrica o fugas de agua que, al no detectarse a tiempo, generan daños mayores. Desconectar artefactos no esenciales, cerrar las llaves de agua y gas y evitar dejar luces encendidas por largos periodos disminuye riesgos típicos de la temporada. Quienes cuenten con un seguro de hogar deben revisar sus coberturas antes de viajar: robos, incendios, filtraciones y responsabilidad civil, para conocer alcances y límites.

“Asimismo, es recomendable siempre tener a mano los números de emergencia del seguro, así como aplicativos y canales de mensajería para reportar incidentes con mayor rapidez. Una revisión anticipada de las pólizas y algunas medidas preventivas permiten reducir significativamente los riesgos asociados a los viajes de fin de año”, finalizó Belén Delgado, Directora de Affinity y líneas personales de Gallagher Perú.