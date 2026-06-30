Mediante una resolución, el tribunal revocó la decisión de primera instancia que había declarado improcedente la demanda y habilitó que el juzgado constitucional examine el fondo del reclamo. Foto: Andina.
Mediante una resolución, el tribunal revocó la decisión de primera instancia que había declarado improcedente la demanda y habilitó que el juzgado constitucional examine el fondo del reclamo. Foto: Andina.
Por Redacción EC

La Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima dispuso esta semana que continúe el proceso de amparo presentado por el Consejo de Promoción y Desarrollo del Turismo de Lima (Proturismo) contra el cobro de la TUUA de transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

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