Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Videnza Instituto analiza el plan de gobierno de Juntos por el Perú
Videnza Instituto analiza el plan de gobierno de Juntos por el Perú
Por Videnza Instituto

A menos de dos semanas de la elección de segunda vuelta, el debate sobre la política económica del nuevo gobierno ocupa un lugar central. Si bien el Perú cuenta con importantes contrapesos institucionales —como la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR), el rol del Tribunal Constitucional y un Congreso bicameral con mayores exigencias para la aprobación de normas—, estos “candados” no eliminan la capacidad de acción del Ejecutivo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.