Platanitos: esta es la ruta de expansión en Perú, Chile, el ingreso a un nuevo país y la competencia con las gigantes del e-commerce

-Estamos ya en medio de la campaña navideña, ¿cuál es tu lectura de lo que ha sido este 2025?

El saldo es positivo. No va a ser tan positivo como me hubiera gustado, ya que esperábamos crecer en doble dígito pero vamos a seguir creciendo. Todavía nos queda diciembre, pero siendo realistas llegar a doble dígito va a ser difícil.

-¿Qué factores complicaron las proyecciones? ¿sobre todo los externos?

Varias cosas han impactado. El principal ha sido el tema del invierno, que recrudeció y fue mucho más largo de lo que nosotros estimábamos. Incluso ahora, el verano recién se está empezando a sentir. Por otro lado, los problemas entre Estados Unidos y China, ha hecho que China se mueva bastante y si bien puede parecer positivo que fábricas tengan sobreproducción, porque no pueden venderlas a Estados Unidos, en el largo plazo afecta, porque hay varias fábricas que finalmente tuvieron que moverse o reducir su capacidad productiva. Los cambios políticos también generan inestabilidad, así como la inseguridad.

No obstante, dentro del lado positivo se ha visto que las provincias, ciudades más pequeñas y alejadas, siguen creciendo, no solo en el retail físico, sino también en el online. Y es por eso que nosotros como Platanitos seguimos un plan de expansión muy fuerte en número de tiendas en estas pequeñas ciudades donde hay bastante potencial. Hay capacidad adquisitiva, hay demanda, pero no hay oferta y es donde nosotros estamos entrando.

Platanitos hoy en día no vende solo zapatos.

-¿El factor clima impactó en verano o en todo el año?

Los primeros meses del año nos fue muy bien, no hubo tanto problema, pero a partir de los periodos de invierno, junio, julio, agosto fueron meses un poco bajetones. Y ya desde septiembre, octubre empezó a cambiar un poquito.

-¿La fluctuación del dólar y su tendencia a la baja también ha repercutido?

El dólar recién está a la baja desde hace tres meses, en el año ha estado estable. Yo creo que es una corrección.

Por el tema de importación obviamente nos afecta, pero no es tanta la diferencia que se genere contra periodos anteriores. Hemos llegado a los objetivos de venta de crecimiento, pero mis márgenes sí han sido afectados.

-¿Esto genera que haya alguna reducción hacia el precio final?

Yo creo que si esto es de largo plazo, sí va a haber una reducción, pero hay otros costos que han hecho que tengamos que sacrificar parte del margen para mantener precios.

-¿Cómo ve el desempeño de la campaña navideña? De hecho, esta campaña tiene inyección de liquidez por la AFP, CTS y la grati. ¿Estima que será mejor que la del año pasado?

Yo creo que va bien, pero todavía es muy temprano para cantar victoria. Hasta el momento va creciendo de manera moderada. Y depende de las ciudades que miremos, las provincias pequeñas sigue crecen más rápido que Lima.

Pero nosotros siempre somos optimistas. Estamos completamente comprometidos con el Perú y vamos a seguir abriendo tiendas. Tenemos un plan de más o menos 15 tiendas el próximo año.

-¿Cuánto podría crecer en ventas esta campaña frente al año pasado?

Yo creo que ya de por sí es positivo, está despegando. Pero es muy temprano para decirte una cifra, estamos muy susceptibles a todo lo que está ocurriendo alrededor, por eso lo tomamos con bastante cautela.

“Vamos a abrir 15 tiendas en el 2026 y evaluamos entrar a un nuevo país”.



-¿Dónde estarán ubicadas las 15 tiendas que planean abrir en el 2026 y cuánto estiman invertir en ellas?

Calculo que deben ser unos S/2 millones como costo de implementación de las tiendas. La gran mayoría de estas tiendas estarán ubicadas en provincias periféricas rurales. Nuestra objetivo es democratizar la moda.

No solo a darte el producto más accesible en cuanto a precio, sino geográficamente lo más cerca. Y lo hace absolutamente rentable porque no hay mucha competencia y la demanda está ahí. Vemos que en la página web tenemos bastantes pedidos hacia esas zonas, que inicialmente no hubiéramos pensado que tenían alta demanda.

-¿Cuáles serán esas ciudades?

Las últimas que hemos abierto han sido Yurimaguas, Chota, Huanta y ahorita mismo estamos a punto de abrir en Juanjui. Y seguiremos abriendo agresivamente. A mi me gusta ir a estas ciudades a ver la demanda real, conversar con las personas y si bien pueden ser pequeñas en población, algunas pueden vender más que alguna de mis tiendas en Lima.

Además, hemos abierto un centro de distribución en Huaycoloro y estamos invirtiendo fuerte para automatizarlo completamente. Tenemos un plan de crecimiento muy agresivo, no solo en Perú, sino también en Chile, donde ya tenemos 7 tiendas y antes de que acabe el año tendremos la octava. Iniciamos el año con tres, por lo que hemos crecido casi tres veces este año. Hay bastante optimismo.

Pedro Mont, director de Platanitos.

-¿Este crecimiento implicará abrir más centros de distribución cercanos a estas ciudades pequeñas?

Por ahora no, en verdad el gran problema de distribución se genera en Lima por el tráfico. Pero después saliendo a provincias es relativamente fácil, las carreteras no es que sean las mejores, pero por lo menos sabemos cómo llegar. La zona más difícil sigue siendo la selva, tiene que ser fluvial, terrestre, fluvial.

-¿El nuevo centro de distribución que han abierto permitirá aliviar este problema en Lima?

Sí, es un punto más estratégico, igual tenemos dos tipos de centro de distribución: Fullfilment, que es el que va al cliente final, y centro de distribución que es el que repone a tiendas.

El más complicado es el centro de distribución porque tiene que estar recorriendo todas las tiendas y todos quieren que llegues a una misma ventana de tiempo. El nuevo centro de distribución abrió hace un par de meses. Lo estamos automatizando, ya no tenemos que hacer escaneos y los inventarios son muy rápidos.

-¿Cuántos productos más o menos se pueden tener en este centro de distribución?

En este centro de distribución de Huaycoloro-que también es ‘fullfilment’- hoy tenemos 1.623 millones de artículos hoy y tiene una capacidad máxima de 3 millones. Nuestro centro de distribución de Ate tiene 564 miles de artículos.

“Hay un plan muy agresivo par Chile, tendremos unas 18 a 20 tiendas en el 2026″.



-¿Platanitos es hoy un marketplace en su canal online?

Es correcto. Nosotros tenemos unas 300 marcas aparte de la marca Platanitos. La diferencia, quizá, con la mayoría de marketplaces es que nosotros tenemos el stock del producto en nuestro almacén, lo que nos permite llegar más rápido y el control total sobre la experiencia del cliente en el proceso de venta y entrega. Somos muy quisquillosos en la parte de experiencia del cliente.

-Al abrir las 15 tiendas el próximo año, ¿cuántas tiendas tendrán en total?, ¿habrá también foco en la expansión en Chile?

Cuando abramos las 15 tiendas nuevas en Perú, tendremos en total unas 110 a 115 tiendas en el país, a veces se se mueve un poquito entre aperturas y cierres de tienda.

Nuestro foco internacional es seguir consolidando Chile, allá debemos tener unas 15 tiendas a más en el primer semestre del 2026 , ya tenemos algunas negociadas en centros comerciales, sobre todo. Estamos en Santiago, después en Valparaíso y Concepción. Pero por enfocarnos en Chile no vamos a desenfocar otros mercados.

-¿Apunta a abrir Platanitos en otros países?, ¿en dónde?

Sí, estoy viendo otros mercados, pero todavía es muy temprano para mencionarlo, pero será en el continente. Estamos viendo alternativas, países más grandes que Chile y Perú.

-¿Cuál es el objetivo para los próximos cinco años en Chile?

La idea es que Chile crezca este al mismo nivel que está Perú, porque el potencial está, quizás no en número de población, pero sí en poder adquisitivo.

Tenemos un plan bastante agresivo para Chile, hemos triplicado nuestro tamaño en un año. Pero nuestra intención no es quedarnos ahí, sino que Chile pueda no solo vender productos de Platanitos sino tener también un marketplace como en Perú y un poder bastante fuerte en comercio electrónico para potenciar el resto de la oferta de manera agresiva y rápida.

-Van a tener 15 tiendas en el primer semestre del 2026, ¿a cuántas esperan llegar hacia final de año?

Yo estimo que 18 o 20, soy optimista.

La compañía ha impulsado su canal online.

-¿Tienen pensado abrir un centro de distribución para acompañar este crecimiento?

Sí, probablemente el próximo año. Lo más probable es que abra en Santiago, que está al medio y nos permite una distribución mayor hacia el norte y sur, y donde tiene la mayor concentración de los retailers.

-Se acerca la campaña de verano, ¿también hay proyecciones positivas?

Yo espero que haya un impacto mayor al del 2025. Si solo contáramos diciembre, yo creo que fácilmente llegamos a ese crecimiento doble dígito y que se mantenga en los meses de verano del 2026.

-¿Para el próximo año también hay una expectativa de crecimiento de doble dígito o el cálculo es un poco más cauto por los temas políticos?

Doble dígito con todo. Quizá peco de optimista, pero los planes están hechos justamente para eso.

-¿Cómo ve el desarrollo que ha tenido el e-commerce en esos últimos años y la competencia que ha surgido? Ahora su competencia no son solo los ‘retailers’ locales, tenemos a gigantes como Temu, Shein, Aliexpress y el propio Amazon. ¿Se ha reconfigurado la competencia?

Está sumamente interesante lo que está pasando. A nivel global, la competencia de productos de muy bajo precio tipo Shein, AliExpress, Temu, lo que está haciendo es que las productos o los marketplace que no tengan marcas mueran.

Al ellas competir por precio, no puedes competir con lo que están haciendo Temu, Shein y sobre todo AliExpress que ya tiene varios hubs en en distintas partes del mundo. Lo que antes les podía demorar un mes, lo van a ir bajando gradualmente, tienen como plan que sea 10 días a cualquier parte del mundo.

-¿Cómo Platanitos hace frente a esa competencia renovada?

Con marcas, porque eso no tienen estos competidores. Eso es lo que podemos ofrecer al cliente y también tener la presencia física te permite utilizar las tiendas como centros de recojo, distribución y cambios. Y hay un tema que pasará hacia el futuro, desde el punto de vista logístico y de usuario. Las nuevas generaciones, la alpha y la zeta, ya están totalmente integrados al canal online y físico, para ellos es la mezcla de ambos canales. Y por el lado del usuario, está la IA que está cambiando la forma cómo compran estas generaciones.

Ahora ya no busco un zapato rojo, busco que la IA sugiera cómo debo ir vestido en base a lo que compré o necesito comprar. Y con la IA puedo tener la información de lo que ya le vendí y cómo puede combinarlo y sugiriendo que más falta en la compra online o qué regalarle a alguien en base a sus gustos.

“Ante la competencia por precio tipo Shein, los marketplaces que no tengan marcas, van a morir”.



-¿Cuánto se va a empezar a ver esto en el Perú?

Nosotros estamos jugando con eso. Lo más difícil no es el algoritmo sino la data, mantenerla limpia y tener la suficiente.

-¿Cuál viene a ser la la fortaleza de de los retailers que están acá?

El hecho de tener los locales como como respaldo y puntos estratégicos para el usuario. Además, la capilaridad de tiendas, tener marcas dentro del marketplace además de Platanitos. Estos canales tienen muy buenos precios pero no marcas ni se sabe su calidad. Y tercero es el conocimiento del cliente. Cada cliente es distinto y hay que customizarlo.

-Platanitos entonces apuntará a reforzar su marca para hacer frente también a la competencia?

Sí, estamos haciéndolo por los dos lados. Uno, como marca Platanitos, estamos haciendo una campaña fuerte de branding. Y, por otro lado, seguimos incrementando el número de marcas terceras dentro de nuestra plataforma. No solamente en calzado, que ahí tenemos prácticamente a todas las marcas de zapatos en la plataforma, pero no vendemos solo calzado, también otras categorías de moda y pensamos seguir aumentando marcas.

-Hoy en día cuál es la principal competencia entre las gigantes del e-commerce?, ¿sigue siendo Amazon la líder?

Yo creo que Shein y Temu tienen mucho más número de transacciones que Amazon. No estoy diciendo en valor dólares.

La estrategia de Temu que es parte de Pinduoduo sigue con el mercado chino como inversionista y lo que están haciendo es romper mercado, subsidiando muy fuerte el producto.

-¿Platanitos ha visto también la opción de aprovechar el puerto de Chancay?

Estamos probando, tenemos que ver dos cosas, el tema de costos es muy importante y también los tiempos. Pero sí debería, por lo menos, desaguar los atoros que existían en el puerto del Callao, sobre todo ahora que han subido los costos. No estoy 100% seguro si ya lo hemos utilizado, pero sí hemos cotizado Chancay.

-¿Cuál es hoy en día el posicionamiento que tiene Platanitos y cuál es la proyección hacia el 2026?

Platanitos es para la gente más de 25 años, conocido como zapatería de mujer. Y es bien difícil cambiar el chip-

Sin embargo, lo que hemos estado haciendo es una estrategia muy fuerte a personas de 25 a menos, para mostrarle que Platanitos tiene una gran variedad de productos. Ellos no tienen el posicionamiento de Platanitos anterior, es totalmente nuevo, así que estamos con una estrategia en redes sociales para el público joven para posicionar a la marca como un marketplace donde puedes encontrar todo lo relacionado a moda, que no solo es ropa también tecnología, juguetes, etc.