Platanitos: esta es la ruta de expansión en Perú, Chile, el ingreso a un nuevo país y la competencia con las gigantes del e-commerce

Platanitos tiene grandes aspiraciones para el 2026, nos adelanta Pedro Mont, director ejecutivo de la compañía que hoy se define como un marketplace enfocado en moda. La compañía busca consolidar el mercado chileno, donde este año triplicó su tamaño y apunta a tener al menos 18 a 20 tiendas en Chile al cierre del próximo año. En el Perú, afianzará su crecimiento con tiendas en ciudades medianas y pequeñas, así como mayor tecnología de la mano de su nuevo centro de distribución en Lima. Además, pone en la mira un nuevo país y analiza cómo evoluciona la competencia entre las gigante del e-commerce.

