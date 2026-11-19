El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), a través de su Dirección de Fiscalización (DFI), inició una investigación contra la aerolínea Plus Ultra tras la suspensión de sus vuelos en la ruta Lima-Madrid-Lima.

El procedimiento busca identificar posibles incumplimientos a las normas de protección al consumidor y determinar si se han vulnerado los derechos de los pasajeros.

Desde que la empresa comunicó la interrupción de esta conexión aérea, la entidad viene brindando atención y orientación directa a los usuarios perjudicados.

Foto: Indecopi

Canales de atención para afectados

En el marco de sus acciones de supervisión, el Indecopi exigió a Plus Ultra garantizar el reembolso de los pasajes que correspondan y proporcionar información clara y oportuna sobre las alternativas disponibles para que los viajeros puedan continuar con sus itinerarios.

Asimismo, requirió que la compañía aérea mantenga operativos sus canales de atención para responder de manera efectiva a las consultas y solicitudes de los consumidores.

Multas por infracciones

De encontrarse indicios de infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor, Plus Ultra podría recibir sanciones económicas de hasta 450 UIT, lo que equivale a S/ 2 475 000.

Adicionalmente a la multa, el organismo regulador tiene la facultad de ordenar medidas correctivas a favor de los usuarios, tales como la devolución íntegra del dinero pagado por los boletos aéreos u otras disposiciones destinadas a resarcir la afectación ocasionada.

Reportar inconvenientes y orientación

Para los ciudadanos que requieran asesoría o deseen reportar problemas vinculados a la suspensión de los vuelos de Plus Ultra, el Indecopi mantiene habilitada la línea de WhatsApp Aeropuerto a través del número 985 197 624.

VIDEO RECOMENDADO