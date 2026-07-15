En el trimestre móvil abril-mayo-junio de 2026, la población ocupada de Lima Metropolitana ascendió a 5 millones 894 mil 400 personas, cifra que representa un incremento de 7,5% (413 mil personas) respecto a similar trimestre de 2025. Así lo dio a conocer el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Dr. Gaspar Morán Flores.

De acuerdo con el informe técnico Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana, elaborado con los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN), en el trimestre de análisis la población ocupada femenina aumentó 8,6% (214 mil 400 personas) y la masculina 6,6% (198 mil 500 personas), respecto a similar trimestre de 2025.

Del total de la población ocupada de Lima Metropolitana, el 54,1% (3 millones 188 mil 800 personas) lo integran los hombres y el 45,9% (2 millones 705 mil 500 personas) las mujeres.

Población ocupada de 45 y más años aumentó en 11,3%

Según edad, en el trimestre de análisis la población ocupada de 45 y más años se expandió 11,3% (244.400 personas), seguido del grupo de 14 a 24 años en 7,4% (45.100) y en la población de 25 a 44 años en 4,6% (123.500 personas).

Población ocupada creció en 23,7% entre los que alcanzaron educación superior universitaria

En el trimestre abril-mayo-junio 2026, según nivel de educación, la población ocupada mostró una variación positiva de 23,7% (380.800 personas) en el grupo que alcanzó educación superior universitaria, 8,0% (90.800 personas) en aquellos con educación superior no universitaria; mientras que, disminuyó en 12,8% (-48.100) la población ocupada con educación primaria o menor nivel, y en 0,5% (-10.500 personas) el grupo con educación secundaria.

El empleo en Servicios subió 8,3%

La población ocupada se incrementó en todas las actividades económicas, así, 8,3% (255.800 personas) en Servicios, seguido de 6,5% (47.100 personas) en Manufactura, 6,1% (24 500 personas) en Construcción y 5,4% (65.800 personas) en Comercio, al comparar con igual trimestre del año anterior.

Población ocupada creció en los establecimientos de 11 a 50 trabajadores en 19,1%

La población ocupada presentó un incremento en establecimientos de 11 a 50 trabajadores en 19,1% (125.900 personas), en las empresas de 51 y más trabajadores en 13,2% (200.900 personas) y en las unidades económicas de 1 a 10 trabajadores en 2,6% (86.200 personas).

La población con empleo adecuado creció 9,9%

En el trimestre móvil abril-mayo-junio 2026, la población con empleo adecuado aumentó en 9,9% (351.300 personas) y la población subempleada en 3,2% (61.600 personas), respecto a similar trimestre del año 2025.

Tasa de desempleo de Lima Metropolitana fue de 4,9%

Durante el segundo trimestre de 2026, la tasa de desempleo de Lima Metropolitana se ubicó en 4,9%, en cifras absolutas se estima que 304 mil 600 personas buscaron un empleo activamente en Lima Metropolitana y en comparación con similar trimestre móvil de 2025 disminuyó en 1,5 puntos porcentuales (6,4%).

Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de la actividad principal en Lima Metropolitana subió en 7,9%

En el trimestre abril-mayo-junio 2026, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de la actividad principal en Lima Metropolitana se ubicó en S/2.343.6, comparado con igual trimestre del año anterior, se incrementó en 7,9% (S/171,5). Por sexo, el ingreso promedio de las mujeres creció en 12,2% (S/220,2) y el de los hombres en 5,6% (S/137,3). El ingreso promedio mensual de las mujeres representó el 77,8% del ingreso promedio mensual de los hombres.

En todos los niveles educativos el ingreso promedio presentó comportamiento positivo

En el segundo trimestre de 2026, el aumento del ingreso promedio mensual fue mayor en la población con educación superior no universitaria en 12,7% (S/234,6), seguido del grupo con educación primaria o menor nivel 7,4% (S/85,3), en la población con educación secundaria en 4,1% (S/65,3) y entre los que tienen educación superior universitaria en 0,5% (S/18,3).

Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo aumentó entre los ocupados del sector Comercio en 15,4%

El ingreso promedio mensual proveniente del trabajo aumentó entre los ocupados que realizan actividades en el sector Comercio en 15,4% (S/254,0), seguido de Servicios en 8,3% (S/193,0) y Construcción en 6,6% (S/158,5); en tanto, Manufactura disminuyó 2,0% (-42,7 soles). El mayor ingreso promedio mensual se registró en Construcción con S/2.574.6 y el menor ingreso se dio en Comercio con S/1.909,0.