En el trimestre abril-mayo-junio 2026, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de la actividad principal en Lima Metropolitana se ubicó en S/2,343,6. Foto: INEI.
En el trimestre abril-mayo-junio 2026, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de la actividad principal en Lima Metropolitana se ubicó en S/2,343,6. Foto: INEI.
Por Redacción EC

En el trimestre móvil abril-mayo-junio de 2026, la población ocupada de Lima Metropolitana ascendió a 5 millones 894 mil 400 personas, cifra que representa un incremento de 7,5% (413 mil personas) respecto a similar trimestre de 2025. Así lo dio a conocer el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Dr. Gaspar Morán Flores.

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