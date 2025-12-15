En el trimestre septiembre-octubre-noviembre de 2025, la población ocupada de Lima Metropolitana ascendió a 5 millones 796 mil 600 personas y presentó una expansión de 4,2% (232 mil 400), con relación a similar trimestre del año anterior. Asi lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el informe técnico Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana, elaborado con los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN).

También se informó que, al comparar el trimestre analizado con igual trimestre del año anterior, la población ocupada masculina aumentó en 3,8% (115 mil 600) y la femenina en 4,6% (116 mil 800).

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

MÁS INFORMACIÓN: Gobierno transfiere recursos para la revisión de expedientes de obras en beneficio de la sostenibilidad ambiental

Crecimiento de la población ocupada de 45 y más años fue del 10,0%

Según grupo de edad, la población ocupada aumentó entre los que tienen 45 y más años en 10,0% (217 mil 600), seguido del grupo de 25 a 44 años en 2,7% (73 mil 500); en tanto, disminuyó en 8,7% (-58 mil 700) en la población joven de 14 a 24 años.

Se incrementó en 12,8% la población ocupada con educación superior universitaria

Durante el trimestre de análisis y respecto a similar trimestre del año anterior, aumentó la población ocupada con educación superior universitaria en 12,8% (204 mil 200), seguido de los que alcanzaron superior no universitaria en 4,0% (46 mil 600) y en 0,7% (17 mil 200) en aquellos con educación secundaria; sin embargo, disminuyó entre los que tienen educación primaria o menor nivel en 10,1% (-35 mil 700).

Empleo creció 4,8% entre la población que se desempeña en la actividad de Servicios

Entre los meses de setiembre y noviembre del presente año, la población ocupada aumentó en Servicios en 4,8% (147 mil), Comercio en 3,6% (44 mil 900), Manufactura en 1,8% (14 mil 100) y Construcción en 1,1% (4 mil 700).

Empleo en empresas de 11 a 50 trabajadores aumentó en 23,1%

La población ocupada aumentó en las unidades económicas de 11 a 50 trabajadores en 23,1% (146 mil) respecto a similar período de 2024 y en los establecimientos de 51 y más trabajadores en 10,3% (154 mil 100); no obstante, se redujo en las empresas de 1 a 10 trabajadores en 2,0% (-67 mil 800).

Tasa de desempleo fue de 5,9%

En Lima Metropolitana, la tasa de desempleo se ubicó en 5,9%, cifra que significó que 365 mil 100 personas buscaron un empleo activamente y que, en comparación a similar trimestre móvil del año anterior (5,7%), aumentó en 0,2 punto porcentual.

Población adecuadamente empleada creció en 10,8%

Durante el trimestre de setiembre-octubre-noviembre de 2025, la población con empleo adecuado aumentó en 10,8% (368 mil 800) respecto a similar trimestre de 2024, alcanzando 3 millones 797 mil 400 personas, en Lima Metropolitana. Por su parte, la población ocupada subempleada disminuyó en 6,4% (-136 mil 300), de este total, los subempleados por insuficiencia de horas de trabajo (subempleo visible) disminuyeron en 19,9% (-85 mil 500) y los subempleados por ingresos (subempleo invisible) se redujeron en 3,0% (-50 mil 800).

El ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de la actividad principal subió en 8,5%

En el trimestre setiembre-octubre-noviembre 2025, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de la actividad principal en Lima Metropolitana se ubicó en S/2,242,6 y respecto a igual trimestre del año 2024, se incrementó en 8,5% (S/175,7 soles).

Mayor aumento del ingreso promedio mensual se dio en la población ocupada de 45 y más años

En el trimestre analizado, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de la actividad principal se incrementó en 8,8% (S/191,4 soles) respecto a similar trimestre del año anterior, en la población de 45 y más años de edad, en 7,5% (S/162,9 soles) entre los de 25 a 44 años y en 4,6% (S/55,7 soles) en la población ocupada de 14 a 24 años.

Ingreso mensual de los trabajadores con educación superior universitaria creció en 7,9%

En 7,9% (S/252,3) subió el ingreso promedio mensual de los trabajadores con educación superior universitaria, respecto a similar período de 2024, en 5,0% (S/92,4) en el grupo que alcanzó educación superior no universitaria, en 4,7% (S/71,9) entre los que tenían educación secundaria y en 2,1% (S/24,4) en aquellos con educación primaria o menor nivel.

Población que trabaja en el sector Comercio incrementó su ingreso promedio mensual en 12,9%

El ingreso promedio mensual proveniente del trabajo aumentó entre los ocupados que realizan actividades en el sector Comercio en 12,9% (S/213,3), Construcción 11,9% S/267,3), Servicios en 7,4% (S/162,5) y Manufactura en 7,1% (S/136,8 ).