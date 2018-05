Pobreza: ¿Cómo puede reducirse con educación universitaria?

Al cierre de abril, la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), realizada por el INEI, mostró que la pobreza monetaria se incrementó por primera vez en el milenio. La cifra se elevó un punto porcentual el año pasado, al pasar del 20,7% al 21,7% de la población.



Pasadas unas horas, el presidente Martín Vizcarra mostró su preocupación frente a las nuevas estadísticas. “Eso es inaceptable. Tenemos que trabajar con mucho esfuerzo para lograr revertir eso", enfatizó.



Ante esto, según Brian O'Hara, Director de Innovación y Calidad Educativa en UTEC, la educación universitaria es clave para revertir los resultados.

NEXO: POBREZA - EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Para O'Hara, esta etapa de la educación es crucial porque forma a los profesionales que alimentarán al mercado laboral. "Es una ecuación simple, una educación de mayor calidad devendrá en profesionales mejor preparados para afrontar diversos desafíos. Así se podrá alcanzar metas en el ámbito económico, político, social, ecológico, etc.".

Sin embargo, explica que esta no debe ser a la única a la cual se le de prioridad, ya que la educación básica también resulta relevante en el crecimiento de una persona.

"Tanto las escuelas como las universidades deberían estar alineadas con el objetivo de formar ciudadanos que cuenten con las tan demandadas habilidades del siglo XXI", comenta.

UNA HERRAMIENTA ESPECÍFICA

El director de Innovación y Calidad Educativa en UTEC señala que son las metodologías innovadoras las que ayudarán, mayormente, en esta etapa de educación de los estudiantes. La herramienta se basa en priorizar el aprendizaje por sobre la forma de enseñanza, es decir, los docentes deben hacer entender a los alumnos que ellos son los únicos responsables de su aprendizaje, ya que su persona solo cumple el rol de guía.

Es así como en este aspecto también se suma la tecnología. Su uso puede ser explotado al máximo en la educación superior, siempre y cuando los profesores tengan la disposición de anteponer el aprendizaje de los alumnos, independientemente, a la forma en que se realice.

"De esta forma, en los entornos de escasos recursos también pueden ser aplicadas estas nuevas metodologías. Los docentes deben sacar provecho de todas las herramientas con las que cuenten", explica.

Para O'Hara, el hecho de que una universidad no cuente con recursos tecnológicos no significaría que no pueda beneficiarse de lo que brinda la metodologías innovadoras para los alumnos. (Foto: Archivo)

Asimismo, según comenta, la preferencia de las metodologías innovadoras por sobre las tradicionales se basa en que estas últimas vienen siendo cuestionados por su poca efectividad.

Explica que diversos estudios han demostrado que cuando se implementa correctamente el aprendizaje activo mejora la adquisición y retención de la información. Por ello, "la enseñanza no puede reducirse a métodos de fórmula"; sin embargo, tampoco puede situarse a este aprendizaje como la cura de los problemas en el rubro educativo.

En consecuencia, en los últimos años "se ha hecho un llamado a repensar la educación con el objetivo de que esta cumpla con la misión de preparar ciudadanos" que puedan hacer frente a nuevos desafíos.

DIFERENCIAS LOCALES

La encuesta del Enaho también mostró que Cajamarca registró el mayor incremento de la pobreza y que su contraparte sucedió en Ica. Las brechas existentes entre estos departamentos podrían ser un límite para diversos planes que deseen implementarse debido a las necesidades particulares de cada sociedad.

Sin embargo, en cuestión de aplicar metodologías innovadoras en la educación universitaria, esto no sería un factor limitante. “Siempre y cuando contemos con los docentes comprometidos podremos desarrollar metodologías innovadoras”.

Por último, O'Hara, cree que la diferencia podría encontrarse en el apoyo tecnológico, ya que esta facilitaría el desarrollo de las formas de enseñanza. No obstante, el hecho de que una universidad no cuente con recursos tecnológicos no significaría que no pueda beneficiarse de lo que brinda la metodologías innovadoras para los alumnos.