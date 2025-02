Sunat informó que la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lima confirmó, en segunda instancia, la sentencia a nueve personas a cinco años (principal investigado) y cuatro años (los demás investigados) de prisión efectiva y suspendida por el delito de tráfico ilícito de insumos químicos para ser destinados a la minería ilegal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 307-E del Código Penal.

Esta decisión judicial se basa en una investigación administrativa de Sunat sobre insumos químicos fiscalizados, por el presunto desvío de 487,750 kg. de cianuro de sodio valorizados en más de US$1.2 millones. Este hecho fue comunicado a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (Fema) de Lima que formalizó la denuncia penal.

En la investigación se evidenció que las empresas proveedoras y transportistas del cianuro de sodio no cumplieron la debida diligencia ya que los proveedores no verificaron la representación del adquirente, la entrega del insumo, ni en el cobro al destinatario. Los transportistas no descargaron el insumo en el establecimiento del destinatario, permitieron transbordos y el pago del servicio por terceros.

“Tanto proveedores como transportistas no acreditaron haber pactado la venta y traslado del insumo con personal del destinatario”, señaló Sunat que agregó que en marzo del 2021, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima formalizó la denuncia penal contra los presuntos responsables.

Además, en julio del 2023, el Juzgado Penal Liquidador con Subespecialidad en Delitos Tributarios, Aduaneros, Propiedad Intelectual y Ambiental sentenció a penas de prisión de cuatro años (suspendida y efectiva), cinco años (efectiva) y seis años (efectiva) contra los responsables, habiendo confirmado los hechos reportados por la Superintendencia.

Asimismo, en diciembre del 2024, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lima confirmó la sentencia por el delito de tráfico ilícito de insumos químicos para destinarlos a la minería ilegal, habiendo sentenciado a cuatro años (suspendida) y cinco años (suspendida y efectiva) de prisión a los responsables.

Finalmente, Sunat indicó que viene ejecutando, de manera permanente, acciones de control a los insumos químicos cianuro de sodio y mercurio, así como, al combustible que son utilizados en gran medida en las actividades de la minería ilegal.