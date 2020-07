La transformación digital del Estado ocupó un espacio dentro del último Mensaje a la Nación del Presidente Martín Vizcarra por 28 de Julio. El Mandatario aprovechó este momento para anunciar que en 60 días se publicará una Política Nacional de Transformación Digital para garantizar el gobierno de datos y la ciudadanía digital.

En ese sentido, Pierino Stucchi, presidente de la Sociedad de Derecho y Empresas Digitales (Sodital), saludó el anuncio, pero consideró que dicho documento debe ser prepublicado antes para recibir aportes de la sociedad civil y que, dentro de sus ejes, el tema educativo tiene que estar presente.

“Es un buen paso, pero lo que necesitamos es cultura digital, que en los colegios se incorpore una capacitación digital para los ciudadanos. Si no hay entendimiento de cómo funciona el mundo digital y los beneficios que genera, esa política será letra muerta. Necesitamos involucrar al Ministerio de Educación y a los actores privados”, precisó.

AVANCES Y EFECTOS EN LAS EMPRESAS

En medio de la pandemia, muchas entidades públicas se vieron en la necesidad de realizar sesiones virtuales y continuar operando de manera remota, sin que antes hayan tenido las pautas adecuadas. Por ejemplo, Stucchi explica que la firma digital se tuvo que implementar a paso apresurado.

“Honestamente, no estábamos preparados para operar digitalmente en el gobierno y la administración pública. Se hicieron muchos avances, pero los principales funcionarios no tenían firma digital. Entonces, el primer problema que surgió en la pandemia fue la firma de resoluciones cuando no había firma digital”, comentó.

De acuerdo a Peter Yamakawa, decano de ESAN Graduate School of Business, si esta Política Nacional logra crear un ecosistema digital, puede mejorar la productividad en las organizaciones porque se crearían nuevas oportunidades de negocio y una mayor competencia en innovación.

“Al tener un ecosistema digital, donde coexistan lo privado y lo público, los negocios aumentan las oportunidades de captar nuevos clientes y de crear nuevas alianzas con otras empresas. Con la transformación digital se impulsa la cultura de innovación”, manifestó.

