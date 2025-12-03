Maritza Saenz
Maritza Saenz

Por la Copa Libertadores, el Jorge Chávez recibió más aeronaves privadas que en APEC 2024: cuánto impactó a la economía la estadía de más de 50 mil brasileños
Lima se convirtió el pasado sábado 29 de noviembre en el epicentro de la mayor celebración del futbol latinoamericano, impulsado por la llegada de miles de hinchas que arribaron a nuestro país para presenciar la final de la Copa Libertadores 2025.

