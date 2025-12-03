Por la Copa Libertadores, el Jorge Chávez recibió más aeronaves privadas que en APEC 2024: cuánto impactó a la economía la estadía de más de 50 mil brasileños

Antes del encuentro entre Palmeiras y Flamengo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) proyectaba el ingreso de 50.000 visitantes extranjeros y un movimiento económico de US$75 millones.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Terminado el evento, el Mincetur prepara un informe con las cifras finales para cuantificar el impacto económico total. No obstante, Claudia Medina, presidenta de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur), refiere que las expectativas se cumplieron tanto en la estadía como en el flujo de visitantes, que habría superado los 60.000 hinchas.

“La mayoría se quedó entre dos y tres días, y entre el 10% y 15% extendió su visita hasta diez días, sobre todo hacia destinos cortos como Paracas, Arequipa y Chiclayo. Lima ha sido la estrella de estos días”, afirmó a El Comercio.

El arribo de estos turistas podría trasladarse a una importante inyección para la actividad económica, debido al promedio de gasto que se registró en este período —alrededor de US$1.000 por persona—. Muchos de los hinchas y visitantes que llegaron al país con ocasión de la final de la Libertadores lo hicieron en vuelos privados que, inclusive, superaron el número registrado durante eventos empresariales como el APEC 2024, según Lima Airport Partners (LAP), concesionario del aeropuerto Jorge Chávez.

Pasión brasileña en Ate

Juan José Salmón, CEO de LAP, indicó a RPP que el aeropuerto Jorge Chávez recibió 97 aviones privados y 57 charters: un total de 154 vuelos adicionales a la programación regular en un lapso de tres días. Todos, detalló, fueron atendidos con normalidad. “El número de vuelos privados incluso superó lo que se recibió durante APEC”, señaló Salmón.

Por su lado, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) detalló que gestionó más de 300 vuelos charter (entre llegadas y salidas) en el marco del evento, fuera de los que ya atienden regularmente. “Desde el día previo al encuentro entre los equipos Flamengo y Palmeiras, y hasta dos días después, los profesionales de Corpac mantuvieron operaciones seguras, ordenadas y sin interrupciones”, informó la empresa estatal dedicada a la gestión de aeropuertos y a la navegación aérea civil en el país.

Asimismo, muchos de los fanáticos internacionales contrataron paquetes de viajes valorizados en US$3.095 por persona en promedio, como fueron los ofrecidos por Absolut Sport, la agencia oficial acreditada por Conmebol y por Flamengo. La empresa precisó a El Comercio que vendieron un total de 2.900 paquetes turísticos hacia Lima, adquiridos por clientes de hasta 14 países, principalmente Brasil. Esto implicó la reserva de 3.000 noches de hotel en territorio peruano.

El turismo se concentró en Lima

Debido al corto tiempo de permanencia, Apotur informó que Lima fue el destino turístico más buscado en Internet desde abril hasta la fecha de la final, con cerca de 4.000 millones de búsquedas online.

En el sector hotelero, la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora) indicó que el promedio de estadía fue de dos noches y Miraflores fue el distrito más beneficiado, con un impacto estimado de entre S/65 millones y S/80 millones, de los cuales S/ 20 millones se recaudaron en el rubro hotelero—según calcula la Municipalidad miraflorina—, ya que uno de cada tres brasileños optó por alojarse en establecimientos de cuatro y cinco estrellas en esa zona.

Hinchas brasileños tomaron los alrededores del Estadio Monumental

“Rubros como hospedaje, gastronomía, minimarkets (Tambo, Oxxo y Mass), artesanías y otros servicios turísticos fueron los más dinámicos”, indicó la comuna de Miraflores a este Diario.

En el distrito de Ate —sede del estadio Monumental, que fue epicentro de la gran final— también se registró un importante movimiento económico y comercial. La Gerencia de Desarrollo Económico de dicha comuna reportó mayor movimiento en tres centros comerciales: Real Plaza Puruchuco, Qhatu Plaza (Santa Clara) y el Mall Plaza Santa Anita, donde los restaurantes y espacios de entretenimiento, como karaokes, tuvieron alta demanda.

Ingreso de los primeros hinchas al estadio. Foto: Antonio Melgarejo.

Además, de los centros comerciales mencionados, José Antonio Contreras, gerente general de la Asociación de Centros Comerciales y Entretenimiento del Perú (ACCEP), comenta que en todo Lima, los ‘malls’ con mayor dinamismo fueron Larcomar y el Jockey Plaza; además de los restaurantes de las zona

“Se estima que la ciudad facturó más de US$70 millones y se generaron 10.000 empleos por la Copa Libertadores. Esto es una muy buena noticia no solo para al sector ‘retail’, sino para el país”, destacó.