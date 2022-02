Conforme a los criterios de Saber más

El reciente conflicto bélico en territorio europeo entre Rusia y Ucrania ya ha mostrado efectos colaterales en la economía global, incluyendo a criptomonedas como Bitcoin.

Según la información disponible en CoinMarketCap, el precio del Bitcoin cayó por debajo de los US$ 35,000 durante la primera hora del jueves 24 de febrero.

“Estos acontecimientos generan incertidumbre a nivel mundial, reflejándose caídas en mercados internacionales. Estos eventos no son ajenos al mercado de criptomonedas, afectando así el interés en nuevas inversiones hasta que la situación se estabilice. No obstante, esta es una situación de corto plazo por hechos externos y no vinculados al potencial tecnológico de ‘blockchain’ y sus principales proyectos”, indicó Carlos Bernos, country manager de Buda.com en Perú.

¿Pero por qué es que conflictos bélicos como este afectan un mercado como el de las criptomonedas? El ejecutivo compartió cuatro claves para entender este cambio de valor:

Incertidumbre. Si bien el conflicto entre ambos países se siente lejano, estos eventos generan incertidumbre, afectando a los mercados internacionales. De la misma forma que las criptomonedas, diversos índices de la bolsa también están la baja, y el precio de ciertos commodities ha variado en los últimos días. Esto en el corto plazo genera un nuevo escenario económico.

Inversión y contexto. La incertidumbre conlleva a un nuevo panorama para la economía a nivel global, y considerando que el conflicto armado acaba de comenzar, y que vendrán sanciones económicas de por medio, lo natural es que los inversionistas – de manera temporal – esperen a que la situación se estabilice antes de tomar nuevas acciones. Así, los inversionistas van a proteger su capital, esperando que los siguientes eventos brinden un panorama más favorable.

Caída en el precio. Dado que los inversionistas están a la expectativa de nuevos sucesos relacionados al conflicto armado, en el corto plazo habrá un menor interés por invertir en ciertos activos. Por ende, se puede inferir que la demanda por ciertas criptomonedas resultó afectada, lo que generó una corrección en el mercado con un menor precio.

Naturaleza de la caída. Si bien entre el 17 y 24 de febrero se ha registrado una tendencia a la baja, lo que motivó dicha caída no está relacionada con la propuesta tecnológica (o la solución que proveen) la mayoría de criptomonedas. Si bien no sabe cuándo su valor de mercado podría recuperarse a niveles más altos, el potencial de volver a dichos niveles no se ha visto afectado directamente.

Pese a semanas de esfuerzos diplomáticos, Rusia lanzó en la madrugada del 24 de febrero una operación militar a gran escala contra Ucrania. Los aliados occidentales de Kiev han prometido responder con dureza a la invasión.