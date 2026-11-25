El Perú tiene oportunidades para ampliar su actividad productiva fuera de Lima, pero convertir ese potencial en inversiones, empleo y desarrollo regional todavía supone superar una serie de obstáculos. La brecha de infraestructura, los procedimientos administrativos, la falta de capital humano especializado y la débil ejecución de los recursos públicos aparecen entre las principales barreras identificadas por los empresarios de los sectores minero, industrial y agroexportador.

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Ese fue uno de los diagnósticos compartidos durante el panel “¿Cómo generamos más crecimiento empresarial en las regiones? La visión de los empresarios de los sectores productivos”, realizado en CADE Ejecutivos 2026. En la conversación participaron Gonzalo Quijandría, presidente del Comité Sectorial Minero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE); Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI); y Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap). El panel fue moderado por Norma Correa, antropóloga y profesora e investigadora de la PUCP.

El punto de partida fue una brecha entre los recursos disponibles y la capacidad para aprovecharlos. Correa recordó que, entre 2022 y 2024, el 65% del canon y las regalías transferidas no llegaron a ejecutarse. También advirtió sobre la desconexión entre la formación de los jóvenes y las necesidades productivas de sus territorios: actualmente, solo uno de cada 17 estudia una carrera vinculada con la actividad productiva de su región.

A ello se suman los problemas para obtener permisos y la persistencia de conflictos que afectan la viabilidad social de las inversiones. Para los representantes empresariales, sin embargo, las oportunidades siguen siendo importantes y requieren una mayor articulación entre el Estado, las autoridades regionales y el sector privado.

Durante CADE Ejecutivos 2026, representantes de los sectores minero, industrial y agroexportador coincidieron en que la falta de infraestructura, las trabas burocráticas y la incertidumbre regulatoria limitan el potencial productivo del país. | Foto: Joel Alonzo

Minería, una cartera que necesita destrabarse

Uno de los sectores con mayores oportunidades de inversión en las regiones es la minería. Según Gonzalo Quijandría, el país cuenta con una cartera de 66 proyectos por alrededor de US$64.000 millones, distribuidos en 19 regiones y vinculados principalmente con el cobre, aunque también con recursos como oro, hierro y zinc.

“Hoy estamos en los ojos del mundo porque hay esos proyectos”, sostuvo. No obstante, advirtió que una parte importante de esa cartera lleva años sin concretarse, por lo que el desafío está en generar las condiciones para que las iniciativas avancen.

Una de sus principales preocupaciones está en la exploración minera. De los US$64.000 millones de la cartera, solo US$757 millones corresponden a proyectos de exploración para los próximos años, según detalló. Para el ejecutivo, esta brecha puede comprometer el crecimiento futuro del sector, pues los recursos minerales son no renovables y es necesario seguir identificando nuevos yacimientos.

Durante CADE Ejecutivos 2026, representantes de los sectores minero, industrial y agroexportador coincidieron en que la falta de infraestructura, las trabas burocráticas y la incertidumbre regulatoria limitan el potencial productivo del país. | Foto: Joel Alonzo

“Si no invertimos más en exploración en todo el territorio nacional, esto no va a seguir creciendo, al contrario, va a decrecer”, advirtió.

El representante de la SNMPE también cuestionó la cantidad de procedimientos y exigencias administrativas que debe afrontar un proyecto minero. Como referencia, señaló que cuando ingresó al sector existían 12 procedimientos administrativos aplicables a un proyecto, mientras que actualmente se enfrentan alrededor de 470 normas. A su juicio, muchas de estas exigencias terminan solicitando información similar en distintas entidades y de manera secuencial, lo que extiende los plazos.

“Si no desregulamos, no vamos a poder sacar esa cartera de US$64.000 millones”, afirmó.

A la simplificación regulatoria se suma la necesidad de infraestructura. Quijandría planteó, por ejemplo, desarrollar un ferrocarril que permitiera transportar hierro y cobre desde el sur del país hasta un puerto en Marcona. Una obra de esa naturaleza, sostuvo, no solo favorece a la minería, sino que podría generar oportunidades para el turismo, la agricultura y otras actividades económicas.

El empresario también consideró necesario que las compañías tengan una participación más activa en la vida de las regiones donde operan, especialmente para reducir la desconfianza. “Participar en la vida de las regiones implica comerse el pleito”, dijo, al plantear que las empresas deben involucrarse en los planes de desarrollo territorial y contribuir a su cumplimiento.

Durante CADE Ejecutivos 2026, representantes de los sectores minero, industrial y agroexportador coincidieron en que la falta de infraestructura, las trabas burocráticas y la incertidumbre regulatoria limitan el potencial productivo del país. | Foto: Joel Alonzo

Agroexportación para ampliar la frontera agrícola

Desde el sector agrario, Gabriel Amaro sostuvo que todas las regiones del país tienen potencial para desarrollar actividades agrícolas y recordó que el 57% de la economía de las zonas rurales depende de esta actividad. A ello se suma la ubicación geográfica del Perú y la posibilidad de abastecer mercados internacionales que demandan alimentos durante todo el año.

Para aprovechar esas ventajas, el presidente de Agap puso el foco en la infraestructura hídrica y los proyectos de irrigación. Entre las iniciativas pendientes mencionó la tercera etapa de Chavimochic, Chinecas y Majes, además de proyectos que permitirían conectar los valles de la costa con zonas productivas de la sierra.

En esa línea, planteó impulsar un plan de desarrollo de infraestructura agrícola para la costa, desde Tumbes hasta Tacna, que permitiría incorporar 1,4 millones de hectáreas. “Cada día que pasa, cada mes que pasa hay un costo de oportunidad y millones de millones que el Perú deja de ganar”, señaló.

Amaro también consideró que los proyectos de irrigación deben desarrollarse mediante una coordinación entre el Gobierno central y los gobiernos regionales, pues buena parte de las iniciativas depende de decisiones y ejecución en los territorios. En ese sentido, cuestionó que existan presupuestos disponibles sin que se concreten las obras necesarias para impulsar la producción.

Durante CADE Ejecutivos 2026, representantes de los sectores minero, industrial y agroexportador coincidieron en que la falta de infraestructura, las trabas burocráticas y la incertidumbre regulatoria limitan el potencial productivo del país. | Foto: Joel Alonzo

Otro de los puntos que puso sobre la mesa fue la seguridad jurídica. Según indicó, existen cuatro proyectos de ley en el Congreso que podrían modificar las condiciones para el sector agrario. Para el representante gremial, introducir cambios que afecten las reglas de juego puede frenar nuevas inversiones y comprometer el empleo formal.

“Si las autoridades están por su lado y no dialogan, no trabajan, no ven perspectivas, no vamos a lograr el objetivo del país”, afirmó.

El compromiso del sector, agregó, pasa por continuar atrayendo capital nacional y extranjero, acelerar la integración de la pequeña agricultura a las cadenas productivas y generar empleo formal. Amaro sostuvo que, con un trabajo conjunto entre el Ejecutivo, el Congreso y los gobiernos regionales, el país podría duplicar sus exportaciones agrarias.

Industria para encender nuevos motores

Para James, el desafío no es únicamente aprovechar la posición del Perú como centro logístico del Pacífico sudamericano, sino convertir esa ventaja en una plataforma también industrial. La ampliación del puerto del Callao, el desarrollo de Chancay y la modernización del aeropuerto Jorge Chávez abren oportunidades para atraer inversiones, pero el país necesita que más empresas produzcan localmente y exporten desde sus regiones.

“Para nosotros es importante no solo ser un centro logístico, sino ser un centro logístico e industrial a la vez”, sostuvo.

El presidente de la SNI recordó que cerca del 45% del PBI se concentra entre Lima y Callao, mientras que Cusco representa alrededor del 3,8%. La concentración es todavía mayor en la manufactura: aproximadamente el 60% de la actividad industrial se ubica en Lima y Callao, frente al 1,8% de Cusco.

Para revertir esa situación, James planteó desarrollar clústeres industriales vinculados con las actividades que ya tienen presencia en las regiones. Entre las oportunidades mencionó una red de proveedores para la minería en el corredor sur, la industrialización de la pesca en Paita y Piura, y el procesamiento de productos agrícolas. También destacó el potencial de la Amazonía y la posibilidad de utilizar los puertos peruanos para movilizar productos provenientes de esa zona y de la Amazonía brasileña.

Sin embargo, advirtió que la falta de infraestructura sigue siendo una limitación transversal. No se trata únicamente de carreteras, puertos, aeropuertos y trenes, sino también de colegios, hospitales, agua y saneamiento. A ello añadió la necesidad de contar con energía a precios competitivos y reducir las trabas para obtener licencias y permisos.

James también planteó ampliar los motores del crecimiento económico. A su juicio, la minería y la agroindustria han sido dos actividades fundamentales para el país, pero no bastan para alcanzar tasas de crecimiento superiores al 5%. Por ello, propuso impulsar con mayor fuerza el turismo y la industria.

“Creo que son dos motores que no son suficientes para que el Perú alcance los niveles de crecimiento que necesitamos arriba al 5%. Por eso planteo prender dos motores más, que es el turismo y el cuarto motor es la industria”, señaló.

El representante gremial destacó, además, la importancia de la formación técnica para responder a las necesidades de las empresas en las regiones. La SNI, indicó, cuenta con sedes en distintas zonas del país donde brinda capacitación técnica a jóvenes, con énfasis en las oportunidades productivas de cada territorio.

Durante CADE Ejecutivos 2026, representantes de los sectores minero, industrial y agroexportador coincidieron en que la falta de infraestructura, las trabas burocráticas y la incertidumbre regulatoria limitan el potencial productivo del país. | Foto: Joel Alonzo

El compromiso empresarial y la lucha contra la ilegalidad

Aunque los tres representantes coincidieron en que el Estado debe mejorar las condiciones para invertir, también plantearon responsabilidades para el sector privado. En el caso de la minería, Quijandría sostuvo que las empresas deben continuar invirtiendo y fortalecer sus vínculos con proveedores y productores locales, pero remarcó que la lucha contra la corrupción y las economías ilegales debe involucrar a toda la cadena de valor.

Cuestionó que empresas y actores vinculados con la actividad minera continúen abasteciéndose de minerales provenientes de operadores que utilizan el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). “No más reinfos, no más minería ilegal, no más crimen sentado en nuestras mesas”, expresó.

Amaro coincidió en que la corrupción y las actividades ilegales afectan el desarrollo de todos los sectores y pidió que el compromiso de combatirlas se traduzca en acciones concretas. Por su parte, James señaló que la SNI continuará respaldando las iniciativas del Gobierno para atraer inversiones, enfrentar los efectos del fenómeno El Niño y promover el desarrollo productivo.